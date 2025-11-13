Рейтинг@Mail.ru
Бабушкин привез Путину подарок от бойцов 177-го полка Каспийской флотилии - РИА Новости, 13.11.2025
14:38 13.11.2025
Бабушкин привез Путину подарок от бойцов 177-го полка Каспийской флотилии
Бабушкин привез Путину подарок от бойцов 177-го полка Каспийской флотилии - РИА Новости, 13.11.2025
Бабушкин привез Путину подарок от бойцов 177-го полка Каспийской флотилии
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что привез подарок от командира 177-го полка морской... РИА Новости, 13.11.2025
2025
Бабушкин привез Путину подарок от бойцов 177-го полка Каспийской флотилии

Бабушкин привез Путину подарок от бойцов, освобождавших Курскую область

Президент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что привез подарок от командира 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии, бойцы которого участвовали в освобождении Курской области и Бердянска, но попросил президента передать его "в закрытом формате", глава государства одобрил предложение.
Бабушкин также является главой комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Путин передал слова благодарности бойцам 177-го полка морской пехоты
Вчера, 14:22
"Я часто встречаюсь с ребятами. Буквально недавно встретился с командиром 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии. Легендарный полк, легендарная флотилия. Ребята воюют с самого начала. Высаживались на берегу Азовского моря, освобождали Бердянск. Потом показали героизм в освобождении Курской области по направлению на Сумы и сегодня выполняют боевую задачу на Покровском направлении", - рассказал Бабушкин.
"Владимир Владимирович, они передали вам подарок, который я с большим удовольствием хотел бы вам передать, но, если можно, закрытом формате", - обратился губернатор к главе государства.
"Хорошо", - ответил Путин.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Бабушкин попросил Путина решить вопрос о статусе ветерана СВО
Вчера, 14:34
 
Курская область, Бердянск, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Владимир Путин, Каспийская флотилия
 
 
