Бабушкин привез Путину подарок от бойцов 177-го полка Каспийской флотилии
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что привез подарок от командира 177-го полка морской...
Бабушкин привез Путину подарок от бойцов, освобождавших Курскую область
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что привез подарок от командира 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии, бойцы которого участвовали в освобождении Курской области и Бердянска, но попросил президента передать его "в закрытом формате", глава государства одобрил предложение.
Бабушкин
также является главой комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов.
"Я часто встречаюсь с ребятами. Буквально недавно встретился с командиром 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии
. Легендарный полк, легендарная флотилия. Ребята воюют с самого начала. Высаживались на берегу Азовского моря
, освобождали Бердянск
. Потом показали героизм в освобождении Курской области
по направлению на Сумы
и сегодня выполняют боевую задачу на Покровском направлении", - рассказал Бабушкин.
"Владимир Владимирович, они передали вам подарок, который я с большим удовольствием хотел бы вам передать, но, если можно, закрытом формате", - обратился губернатор к главе государства.
"Хорошо", - ответил Путин
.