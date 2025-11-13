Бабушкин привез Путину подарок от бойцов 177-го полка Каспийской флотилии

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что привез подарок от командира 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии, бойцы которого участвовали в освобождении Курской области и Бердянска, но попросил президента передать его "в закрытом формате", глава государства одобрил предложение.

"Владимир Владимирович, они передали вам подарок, который я с большим удовольствием хотел бы вам передать, но, если можно, закрытом формате", - обратился губернатор к главе государства.