16:10 13.11.2025
Губернатор Астраханской области передал Путину флаг полка морской пехоты
общество
россия
игорь бабушкин
владимир путин
каспийская флотилия
общество, россия, игорь бабушкин, владимир путин, каспийская флотилия
Общество, Россия, Игорь Бабушкин, Владимир Путин, Каспийская флотилия
Губернатор Астраханской области передал Путину флаг полка морской пехоты

Президент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя – РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал президенту России Владимиру Путину от бойцов Каспийской флотилии флаг 177-го полка морской пехоты, освобождавшего Курскую область, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы администрации губернатора Роман Ядыкин.
В четверг состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Бабушкиным. На ней глава региона сообщил, что привез подарок от командира 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии, бойцы которого участвовали в освобождении Курской области и Бердянска.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Путин поручил заранее подумать о финансировании обучения ветеранов СВО
Вчера, 14:51
"Это (подарок) флаг 177-го полка, который был с ребятами во время выполнения ими боевых задач", - сказал собеседник агентства.
Как отмечал Бабушкин, военнослужащие полка принимали участие в освобождении Бердянска, Курской области. В настоящее время выполняют боевые задачи на покровском направлении.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Бабушкин попросил Путина решить вопрос о статусе ветерана СВО
Вчера, 14:34
 
