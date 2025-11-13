https://ria.ru/20251113/flag-2054797815.html
Губернатор Астраханской области передал Путину флаг полка морской пехоты
Губернатор Астраханской области передал Путину флаг полка морской пехоты - РИА Новости, 13.11.2025
Губернатор Астраханской области передал Путину флаг полка морской пехоты
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал президенту России Владимиру Путину от бойцов Каспийской флотилии флаг 177-го полка морской пехоты,... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:10:00+03:00
2025-11-13T16:10:00+03:00
2025-11-13T16:10:00+03:00
общество
россия
игорь бабушкин
владимир путин
каспийская флотилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054755518_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_895b4a97c669cd6623e1d9d03f724253.jpg
https://ria.ru/20251113/putin-2054764845.html
https://ria.ru/20251113/babushkin-2054757682.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054755518_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b3c39446c38df712ead74475cfd252a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, игорь бабушкин, владимир путин, каспийская флотилия
Общество, Россия, Игорь Бабушкин, Владимир Путин, Каспийская флотилия
Губернатор Астраханской области передал Путину флаг полка морской пехоты
Бабушкин передал Путину от бойцов Каспийской флотилии флаг 177-го полка пехоты