Спецоперация, 13 ноября: ВС России освободили Синельниково и Даниловку
18:53 13.11.2025
Спецоперация, 13 ноября: ВС России освободили Синельниково и Даниловку
Российские военнослужащие группировки войск "Север" освободили населенный пункт Синельниково в Харьковской области, а группировка "Восток" освободила Даниловку... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T18:53:00+03:00
2025-11-13T18:53:00+03:00
Спецоперация, 13 ноября: ВС России освободили Синельниково и Даниловку

Российский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" освободили населенный пункт Синельниково в Харьковской области, а группировка "Восток" освободила Даниловку в Днепропетровской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг.
Всего за сутки потери ВСУ составили порядка 1330 военнослужащих.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
ВСУ теряют до 230 человек в сутки на Харьковском направлении, заявил Лисняк
Вчера, 15:10
Штурмовики российской группировки "Запад" продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска в Харьковской области. Кроме того, военнослужащие группировки войск сорвали три контратаки, которые ВСУ предприняли в районах Моначиновки, Осиново и Нечволодовки в Харьковской области в попытках деблокировать свои подразделения и прорваться к реке Оскол.
В свою очередь, бойцы группировки российских войск "Центр" отразили десять атак штурмового полка "Скала" ВСУ из населенного пункта Гришино в ДНР, которые также совершались с целью деблокирования окруженной украинской группировки в Красноармейске.
Активное наступление подразделений группировки войск "Центр" в различных районах Красноармейска, где находятся окруженные формирования ВСУ, продолжается.
В Минобороны России добавили, что средствами и силами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 157 БПЛА.
Также в российском оборонном ведомстве отметили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Кроме того, за сутки уничтожены до 19 безэкипажных катеров и три буксира.
По данным МО РФ, силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Украина за три года конфликта лишится половины территории, считает Пушков
Вчера, 18:33
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил Войска радиационной, химической и биологической защиты с профессиональным праздником, который они отмечают 13 ноября. Он отметил, что личный состав войск РХБЗ принимает непосредственное участие в специальной военной операции.
Как рассказал в интервью газете "Красная звезда" начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев, всего в ходе СВО были награждены более пяти тысяч военнослужащих этого рода войск. Более 2,5 тысячи получили госнаграды. За особые отличия в специальной военной операции высокого звания Героя Российской Федерации удостоены шесть офицеров войск.

Это печально

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о приостановке Украиной переговоров, которое ранее опубликовала британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, участвовавшим в переговорах с РФ Стамбуле. По словам Пескова, такие заявления де-факто формализуют отказ Киева от диалога. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что это печально.
Позиции Украины с каждым днем ухудшаются, в случае отказа от диалога с Россией переговоры украинской стороне придется вести с гораздо худшего положения, подчеркнул Песков.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Захарова прокомментировала статью в Times о приостановке переговоров
12 ноября, 21:05

Чтобы хорошие идеи не повисали в воздухе

Президент России Владимир Путин в четверг принял с докладом губернатора Астраханской области, председателя комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и их семей Игоря Бабушкина. Бабушкин рассказал, что некоторые участники боевых действий еще с 2014 года не оформили инвалидность в результате ранения или оформили ее как бытовую. Путин заявил, что эту проблему нужно было решить давно.
Также президент РФ Владимир Путин поручил Бабушкину продумать детали предложений по поддержке участников специальной военной операции, чтобы "хорошие идеи не повисали в воздухе", и согласился с идеей о более гибком механизме назначения ветеранов боевых действий на государственную и муниципальную службу.
Кроме того, председатель комиссии попросил президента поручить урегулировать вопрос о статусе ветерана боевых действий для военных, погибших от действий ВСУ, но не на боевом задании, как, например, экипаж военно-транспортного Ил-76 в январе 2024 года.
Бабушкин также сообщил, что программа о медицинской реабилитации и санитарного-курортного лечения продлена на 2026-2027 годы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Путин рассказал о работе фонда "Защитники отечества"
Вчера, 14:35

Конкретный результат

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Вашингтон условились, что следующая встреча лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа должна принести "конкретный результат". При этом он утверждает, что Россия якобы не хочет мирного урегулирования украинского кризиса. Кроме того, по словам Рубио, у Штатов заканчиваются цели для введения новых санкций против России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не могут согласиться со словами Рубио о якобы нежелании Россией урегулирования. Песков подчеркнул, что Россия хочет мира по-настоящему.
Грядущая зима может стать самой опасной для Украины с начала конфликта, пишет Politico. Издание подчеркивает, что Украина сталкивается с кризисами финансирования и энергетики, коррупционными скандалами и проблемами на фронте, а российская армия оказывает на украинские войска всё большее давление.
Также Politico считает, что Киев может исчерпать финансирование к февралю, если Бельгия сохранит свою позицию о неприемлемости конфискации активов РФ.
Еврокомиссия переведет Киеву почти 6 миллиардов евро из кредита G7 в 45 миллиардов евро с погашением из доходов от активов РФ и фонда ЕС для Украины, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента.
Боевая работа расчета 120-миллиметрового миномета 352-го полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Россия дорого заплатит": в США раскрыли критическую ошибку про СВО
Вчера, 01:04

Отвлечь внимание

Украинские СМИ сообщали в четверг о взрывах в Златополе Харьковской области, в Николаеве и в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Большая часть бронетехники ВСУ уничтожена, а та, что осталась, не используется из-за уязвимости на поле боя, бывшие танковые экипажи задействуются в качестве пехоты, сообщила испанская газета Mundo, поговорившая с несколькими украинским военными.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил командные пункты 57-й отдельной мотопехотной бригады и 113-й отдельной бригады территориальной обороны, которые в настоящий момент отступают в районе Волчанска, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Эта поездка, по словам замглавы российской администрации Харьковской области Евгения Лисняка, призвана отвлечь внимание от коррупционного скандала в сфере энергетики Украины. Кроме того, Лисняк подчеркнул, что 113-я бригада территориальной обороны расположена в селе Волчанские Хутора, а сам штаб - в тылу около поселка Белый Колодезь, который находится в 25 километрах от линии боевого соприкосновения.
Замглавы российской харьковской администрации также рассказал, что семерых украинских военных подозревают в убийстве 14 человек и мародерстве в Купянском районе.
Эвакуация мирных жителей - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Ганчев рассказал об эвакуации жителей Харьковской области
Вчера, 15:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинИгорь БабушкинВооруженные силы УкраиныВойска РХБЗ
 
 
