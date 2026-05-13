Беспилотники атаковали газоперерабатывающий завод в Астраханской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные отразили атаку дронов ВСУ на газоперерабатывающий завод в Астраханской области.
- Возгорание, вызванное упавшими обломками, потушат в течение нескольких часов.
- Угроза загрязнения воздуха в Астрахани отсутствует.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая — РИА Новости. Украинские дроны попытались ударить по газоперерабатывающему заводу в Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
"Сегодня была отражена атака БПЛА ВСУ на АГПЗ. Все вражеские летательные аппараты сбиты либо подавлены средствами РЭБ", — написал он в Telegram-канале.
Жертв и пострадавших среди сотрудников предприятия нет.
Глава региона добавил, что упавшие обломки вызвали возгорание. По данным МЧС, огонь потушат в течение нескольких часов. Угроза загрязнения воздуха в Астрахани отсутствует.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
