Беспилотники атаковали газоперерабатывающий завод в Астраханской области - РИА Новости, 13.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
09:34 13.05.2026 (обновлено: 10:16 13.05.2026)
Беспилотники атаковали газоперерабатывающий завод в Астраханской области

На Астраханском газоперерабатывающем заводе возник пожар после атаки дронов ВСУ

Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные отразили атаку дронов ВСУ на газоперерабатывающий завод в Астраханской области.
  • Возгорание, вызванное упавшими обломками, потушат в течение нескольких часов.
  • Угроза загрязнения воздуха в Астрахани отсутствует.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая — РИА Новости. Украинские дроны попытались ударить по газоперерабатывающему заводу в Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
«

"Сегодня была отражена атака БПЛА ВСУ на АГПЗ. Все вражеские летательные аппараты сбиты либо подавлены средствами РЭБ", — написал он в Telegram-канале.

Жертв и пострадавших среди сотрудников предприятия нет.
Глава региона добавил, что упавшие обломки вызвали возгорание. По данным МЧС, огонь потушат в течение нескольких часов. Угроза загрязнения воздуха в Астрахани отсутствует.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныАстраханская областьАстраханьИгорь БабушкинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
