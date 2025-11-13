Рейтинг@Mail.ru
14:35 13.11.2025
Путин и Бабушкин обсудили работу комиссии по поддержке ветеранов СВО
общество, россия, астраханская область, игорь бабушкин, владимир путин
Общество, Россия, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Владимир Путин
Путин и Бабушкин обсудили работу комиссии по поддержке ветеранов СВО

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обсудили работу комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и их семей, которую возглавляет Бабушкин.
В четверг глава государства принял Бабушкина с докладом.
"Мне бы, конечно, хотелось потом послушать и ситуацию в регионе, поскольку мы с вами встречаемся", - сказал Путин в начале встречи.
Путин призвал решить проблему с инвалидностью участникам боевых действий
Заголовок открываемого материала