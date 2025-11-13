Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил Бабушкину продумать предложения по поддержке участников СВО - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 13.11.2025 (обновлено: 14:43 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/putin-2054760828.html
Путин поручил Бабушкину продумать предложения по поддержке участников СВО
Путин поручил Бабушкину продумать предложения по поддержке участников СВО - РИА Новости, 13.11.2025
Путин поручил Бабушкину продумать предложения по поддержке участников СВО
Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Астраханской области, председателю комиссии Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий Игорю Бабушкину... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:42:00+03:00
2025-11-13T14:43:00+03:00
россия
астраханская область
владимир путин
игорь бабушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054755518_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_895b4a97c669cd6623e1d9d03f724253.jpg
https://ria.ru/20251108/moskva-2053660171.html
россия
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054755518_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b3c39446c38df712ead74475cfd252a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, астраханская область, владимир путин, игорь бабушкин
Россия, Астраханская область, Владимир Путин, Игорь Бабушкин

Путин поручил Бабушкину продумать предложения по поддержке участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Астраханской области, председателю комиссии Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий Игорю Бабушкину продумать детали предложений по поддержке участников специальной военной операции, чтобы "хорошие идеи не повисали в воздухе".
В ходе встречи Бабушкин доложил о предложениях, которые могут лечь в основу поручений правительству и стать инструментом для оказания мер поддержки ветеранам боевых действий – участникам специальной военной операции.
"Только нужно обязательно продумать детали, чтобы, повторяю еще раз, все эти хорошие идеи в целом в воздухе не повисали", - прокомментировал Путин озвученные предложения в ходе встречи.
Здание прокуратуры города Москвы - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Прокуратура Москвы разработала механизмы помощи участникам СВО
8 ноября, 14:49
 
РоссияАстраханская областьВладимир ПутинИгорь Бабушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала