Путин рассказал о работе фонда "Защитники отечества"
Путин рассказал о работе фонда "Защитники отечества"
Фонд "Защитники отечества" активно занимается обучением и профессиональной подготовкой ветеранов боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
астраханская область
россия
владимир путин
игорь бабушкин
Путин рассказал о работе фонда "Защитники отечества"
Путин: фонд "Защитники отечества" активно занимается подготовкой ветеранов