Путин рассказал о работе фонда "Защитники отечества"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 13.11.2025
Путин рассказал о работе фонда "Защитники отечества"
Фонд "Защитники отечества" активно занимается обучением и профессиональной подготовкой ветеранов боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.11.2025
Путин рассказал о работе фонда "Защитники отечества"

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Фонд "Защитники отечества" активно занимается обучением и профессиональной подготовкой ветеранов боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал Путину, что вакансий для ветеранов много, но подобрать подходящие бывает сложно из-за недостаточного образования и квалификации.
"Фонд ("Защитники отечества" - ред.) занимается этим активно", - сказал Путин во время встречи с губернатором Астраханской области.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Путин поручил создать отдельное направление поддержки ветеранов СВО
10 марта, 11:32
 
