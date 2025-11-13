https://ria.ru/20251113/putin-2054761463.html
Путин поддержал идею об адаптивном спорте для участников СВО
Президент России Владимир Путин назвал правильной идею о том, чтобы участники специальной операции могли заниматься адаптивным спортом в учебных заведениях. РИА Новости, 13.11.2025
