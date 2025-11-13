Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею об адаптивном спорте для участников СВО - РИА Новости, 13.11.2025
14:44 13.11.2025
Путин поддержал идею об адаптивном спорте для участников СВО
Путин поддержал идею об адаптивном спорте для участников СВО
Президент России Владимир Путин назвал правильной идею о том, чтобы участники специальной операции могли заниматься адаптивным спортом в учебных заведениях. РИА Новости, 13.11.2025
Путин поддержал идею об адаптивном спорте для участников СВО

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал правильной идею о том, чтобы участники специальной операции могли заниматься адаптивным спортом в учебных заведениях.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин попросил президента рассмотреть предоставление возможности участникам специальной военной операции заниматься адаптивными видами спорта в учебных заведениях.
"Это все правильно, и все нужно делать. Только нужно обязательно продумывать детали, чтобы, повторяю еще раз, все эти хорошие идеи в воздухе не повисали", - сказал Путин во время встречи с губернатором Астраханской области.
Путин и Бабушкин обсудили работу комиссии по поддержке ветеранов СВО
Заголовок открываемого материала