Рейтинг@Mail.ru
Госсовет подготовил проект единого стандарта поддержки ветеранов СВО
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 20.04.2026
Госсовет подготовил проект единого стандарта поддержки ветеранов СВО

Комиссия Госсовета подготовила указ о едином стандарте поддержки ветеранов СВО

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Комиссия Госсовета подготовила проект указа президента РФ о едином стандарте поддержки ветеранов СВО и членов их семей.
  • Проект определяет категории получателей, перечень мер и условия их предоставления, включая трудоустройство, организацию собственного дела, образование и другие виды помощи.
  • Указ позволит оказывать поддержку ветеранам и их близким по единому стандарту независимо от региона.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей подготовила проект указа президента РФ о едином стандарте поддержки ветеранов специальной военной операции, сообщил председатель комиссии Госсовета, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Нами подготовлен проект указа президента о едином базовом стандарте поддержки ветеранов (СВО - ред.) и членов их семей, который будет действовать во всех субъектах страны. И этот документ определяет сегодня категории получателей, перечень мер и условия их предоставления", - сказал Бабушкин в ходе панельной дискуссии "Интеграция СВОих героев в мирную жизнь" в рамках форума "Малая родина - сила России".
Он отметил, что в этот перечень входят трудоустройство, организация собственного дела, образование, присмотр, уход за детьми, психологическая помощь, компенсированная юридическая помощь, социальное обслуживание, предоставление организации культуры и спорта.
"Данные меры уже практически используются во всех регионах нашей страны. В отношении этих мер приняты необходимые нормативно-правовые акты. А указ позволит оказывать поддержку ветеранам и их близким по единому стандарту - вне зависимости от того, из какого региона человек ушёл в зону специальной военной операции и в какой регион он вернулся", - добавил Бабушкин.
Третий Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России", который собрал представителей всех 89 регионов страны, стартовал в понедельник в Национальном центре "Россия".
ОбществоРоссияАстраханская областьИгорь Бабушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала