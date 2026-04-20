Госсовет подготовил проект единого стандарта поддержки ветеранов СВО

Он отметил, что в этот перечень входят трудоустройство, организация собственного дела, образование, присмотр, уход за детьми, психологическая помощь, компенсированная юридическая помощь, социальное обслуживание, предоставление организации культуры и спорта.

"Данные меры уже практически используются во всех регионах нашей страны. В отношении этих мер приняты необходимые нормативно-правовые акты. А указ позволит оказывать поддержку ветеранам и их близким по единому стандарту - вне зависимости от того, из какого региона человек ушёл в зону специальной военной операции и в какой регион он вернулся", - добавил Бабушкин.