Госсовет подготовил проект единого стандарта поддержки ветеранов СВО

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Комиссия Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей подготовила проект указа президента РФ о едином стандарте поддержки ветеранов специальной военной операции, сообщил председатель комиссии Госсовета, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Нами подготовлен проект указа президента о едином базовом стандарте поддержки ветеранов (СВО - ред.) и членов их семей, который будет действовать во всех субъектах страны. И этот документ определяет сегодня категории получателей, перечень мер и условия их предоставления", - сказал Бабушкин в ходе панельной дискуссии "Интеграция СВОих героев в мирную жизнь" в рамках форума "Малая родина - сила России".
Он отметил, что в этот перечень входят трудоустройство, организация собственного дела, образование, присмотр, уход за детьми, психологическая помощь, компенсированная юридическая помощь, социальное обслуживание, предоставление организации культуры и спорта.
"Данные меры уже практически используются во всех регионах нашей страны. В отношении этих мер приняты необходимые нормативно-правовые акты. А указ позволит оказывать поддержку ветеранам и их близким по единому стандарту - вне зависимости от того, из какого региона человек ушёл в зону специальной военной операции и в какой регион он вернулся", - добавил Бабушкин.
Третий Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России", который собрал представителей всех 89 регионов страны, стартовал в понедельник в Национальном центре "Россия".