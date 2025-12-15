Рейтинг@Mail.ru
ВСУ совершили одну из самых массированных атак на Астраханскую область
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 15.12.2025
ВСУ совершили одну из самых массированных атак на Астраханскую область
ВСУ совершили одну из самых массированных атак на Астраханскую область - РИА Новости, 15.12.2025
ВСУ совершили одну из самых массированных атак на Астраханскую область
Целями массированной атаки ВСУ на Астраханскую область в ночь на понедельник были промышленные и энергетические объекты, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. РИА Новости, 15.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
астраханская область
игорь бабушкин
вооруженные силы украины
астраханская область
происшествия, астраханская область, игорь бабушкин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Вооруженные силы Украины
ВСУ совершили одну из самых массированных атак на Астраханскую область

ВСУ атаковали промышленные и энергетические объекты в Астраханской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек - РИА Новости. Целями массированной атаки ВСУ на Астраханскую область в ночь на понедельник были промышленные и энергетические объекты, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
Ранее Минобороны проинформировало, что ночью дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе 38 БПЛА - над территорией Астраханской области.
Губернатор сообщил, что это была одна из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область.
"Главными целями были промышленные и энергетические объекты. Над территорией региона уничтожено 38 БПЛА. Ещё один аппарат сбит над акваторией Каспийского моря", - написал он в Telegram-канале.
При падении обломков возникли локальные очаги возгорания, которые были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАстраханская областьИгорь БабушкинВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
