ВСУ совершили одну из самых массированных атак на Астраханскую область
ВСУ совершили одну из самых массированных атак на Астраханскую область - РИА Новости, 15.12.2025
ВСУ совершили одну из самых массированных атак на Астраханскую область
Целями массированной атаки ВСУ на Астраханскую область в ночь на понедельник были промышленные и энергетические объекты, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T15:17:00+03:00
2025-12-15T15:17:00+03:00
2025-12-15T15:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
астраханская область
игорь бабушкин
вооруженные силы украины
астраханская область
ВСУ совершили одну из самых массированных атак на Астраханскую область
