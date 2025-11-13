Бабушкин попросил Путина решить вопрос о статусе ветерана СВО

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его поручить урегулировать вопрос о статусе ветерана боевых действий для военных, кто погиб от действий ВСУ, но не на задании.