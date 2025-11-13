Бабушкин попросил Путина решить вопрос о статусе ветерана СВО

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Председатель комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его поручить урегулировать вопрос о статусе ветерана боевых действий для военных, кто погиб от действий ВСУ, но не на задании.
По его словам, на уровне правительства, Госдумы, Совета Федерации постоянно идет работа по присвоению статуса ветерана боевых действий новым категориям граждан, которые принимают участие в зоне специальной военной операции.
"Тем не менее еще остаются проблемы. Это, например, касается тех военнослужащих, которые погибли в результате огневого воздействия со стороны противника, но при этом на данный момент не имели боевого задания… Владимир Владимирович, хотел просить вашего поручения министерству обороны и правительству Российской Федерации решить этот вопрос", - сказал Бабушкин.
Он привел в пример экипаж Ил-76 военно-транспортной авиации министерства обороны. "Это январь 2024 года. Их родственники получили страховые выплаты, но не имеют возможности воспользоваться льготами", - уточнил он.
ВСУ 24 января 2024 года сбили военно-транспортный самолет над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
Останки тел военнопленных Москва передала украинской стороне в начале декабря 2024 года. В марте заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко фактически подтвердил, что в сбитом Ил-76 находились пленные военнослужащие ВСУ.