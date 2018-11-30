Российские звезды, которым запретили въезд на Украину в 2014-2018 годах

2014

В конце октября стало известно, что в рамках санкций против РФ украинские власти подготовили список персон нон грата, в который вошли 14 российских артистов, в том числе певец Иосиф Кобзон, актер Иван Охлобыстин и сатирик Михаил Задорнов. В конце ноября появились сведения, что в список персон нон грата попал актер Михаил Пореченков.

2015

8 августа Министерство культуры Украины обнародовало так называемый "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В список вошли 14 человек. Среди них — Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье, Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин, Валерия Перфилова.

9 августа Служба безопасности Украины (СБУ) и пограничная служба отказали во въезде на территорию страны российскому певцу Стасу Пьехе.

В августе стало известно, что американский боксер Рой Джонс-младший, попросивший у президента РФ Владимира Путина российское гражданство (получил гражданство РФ в сентябре 2015 года), был внесен в "черный список" лиц, кому запрещен въезд на Украину.

28 ноября Служба безопасности Украины объявила персоной нон грата российского артиста Сергея Пенкина, ему был запрещен въезд в эту страну.

24 декабря Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины", в частности, Александра Розенбаума, Юлию Чичерину, Эвелину Бледанс, Владимира Бортко, Валентина Гафта, Василия Ланового, Павла Лунгина.

2016

7 марта стало известно, что российскому рэперу Гуфу (Алексей Долматов) отказали во въезде на территорию Украины.

28 марта пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что российскому журналисту и шоумену Отару Кушанашвили запрещен въезд в страну сроком на три года.

12 октября Служба безопасности Украины на пять лет запретила въезд в страну российской певице Наташе Королевой, уроженке Киева. Причина запрета не указывалась.

6 ноября Госпогранслужба Украины сообщила, что российской певице Кристине Саркисян, выступающей в стиле r'n'b под псевдонимом Kristina Si, запретили въезд на Украину. Пограничники задержали Саркисян в киевском аэропорту Борисполь и отправили ее обратно в Россию. Въезд на Украину запрещен ей на три года. По данным украинских властей, певица нарушила правила пересечения границы.

7 ноября стало известно, что певице Кристине Орбакайте запрещен въезд на Украину.

9 ноября депутат от "Радикальной партии" Украины Оксана Корчинская сообщила, что по ее инициативе в Киеве отменен концерт российского певца Шуры (Александра Медведева), ему запрещен въезд в страну.

9 ноября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что российским актерам Николаю Добрынину и Людмиле Артемьевой на три года запрещен въезд на Украину в связи с посещением Крыма.

29 декабря Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на пять лет российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл роль ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики в фильме "Военный корреспондент". Цапник должен был принять участие в новогодней программе украинского телеканала "Интер".

2017

3 февраля стало известно, что актеру Станиславу Садальскому запрещен въезд на Украину.

22 марта Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года российской участнице Евровидения Юлии Самойловой.

3 апреля российская артистка Елена Воробей сообщила, что ей отказали во въезде на территорию Украины из-за посещения Крыма.

23 апреля стало известно, что власти Украины запретили певице Лолите Милявской въезд на Украину сроком на три года. Певицу сняли с поезда. Милявская уточнила, что решение украинских властей было связано с ее посещением Керчи в 2015 году.

24 апреля российский актер театра и кино Кирилл Сафонов сообщил о запрете въезда на Украину.

5 мая стало известно, что Служба безопасности Украины запретила въезд на Украину в течение пяти лет участнице российского комедийного шоу Comedy Woman и телеведущей Екатерине Варнаве.

6 мая стало известно, что американскому актеру Стивену Сигалу, который получил российское гражданство, запрещен въезд на Украину сроком на пять лет.

10 мая Служба безопасности Украины запретила въезд на Украину российскому певцу и композитору Григорию Лепсу из-за посещения Крыма.

29 мая Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны российскому певцу Владимиру Кузьмину, певице Алене Свиридовой и актеру Ивану Калныньшу.

2 июля стало известно, что музыкант Андрей Лысиков, более известный под псевдонимом Дельфин, не смог пересечь границу Украины и дать там концерт. Причиной стало посещение музыкантом Крыма.

28 июля Служба безопасности Украины запретила въезд в страну на три года российскому певцу, бывшему солисту группы Hi-Fi Мите Фомину.

13 сентября из-за посещения Крыма Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны мужу российской певицы Наташи Королевой, актеру, певцу и бодибилдеру Сергею Глушко, более известному под псевдонимом Тарзан.

20 сентября Минкультуры Украины обновило список лиц, "создающих угрозу национальной безопасности" страны, в число которых вошли артист балета и педагог Николай Цискаридзе, драматург Евгений Гришковец, актеры Александр Василевский, Станислав Говорухин, Андрей Мерзликин, Вера Кузьмина, Алексей Панин, Дмитрий Певцов и Людмила Чурсина. Также в список попали музыканты Станислав Пьеха, Иван Демьян, Натан Миров, Егор Булаткин (Егор Крид), Павел Кравцов (Кравц), Давид Нуриев (Птаха), Ирина Тюрина (Ирина Нельсон).

11 октября стало известно, что Служба безопасности Украины запретила въезд на Украину российской певице Надежде Бабкиной из-за выступления на концерте в Крыму.

13 ноября в стало известно, что въезд на территорию Украины запрещен советской и российской актрисе Элине Быстрицкой.

10 декабря Служба безопасности Украины запретила въезд на Украину российской актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой из-за посещения Крыма.

2018

15 января Минкультуры Украины внесло в список лиц, "угрожающих нацбезопасности" Украины, российского кинорежиссера Никиту Михалкова, певца Дмитрия Фомина, телеведущего Дмитрия Шепелева и музыканта Басту.

1 февраля в список лиц, которые "создают угрозу нацбезопасности" Украины были внесены российский поэт Илья Резник и актер Владимир Меньшов.

5 февраля стало известно, что Украина не пропустила на свою территорию композитора, члена казахстанско-российской группы "А-Студио" за посещение Крыма и запретила ему въезд на три года.

6 февраля стало известно, что министерство культуры Украины внесло российских актеров Евгения Бакалова, Егора Баринова, Александра Фисенко и режиссера Александра Якимчука в список лиц, которые "создают угрозу нацбезопасности".

6 марта министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности внесло еще семь российских деятелей культуры в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины". В обновленный "черный список" попали российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейндлих.

13 апреля госпогранслужба Украины не впустила в страну российского рэп-исполнителя Матвея Мельникова, известного под псевдонимом Мот, ему запрещен въезд на три года из-за посещения Крыма.

14 мая пресс-секретарь погранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что пограничники не пустили в страну лидера группы "Сурганова и оркестр" Светлану Сурганову и запретили ей въезд на три года из-за посещения Крыма.

6 июня министерство культуры Украины на основании обращения службы безопасности внесло еще троих российских деятелей культуры в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины". В обновленный "черный список" попали российский продюсер и кинорежиссер Ренат Давлетьяров, писатель Василий Сахаров и актер Максим Щеголев.

11 июля стало известно, что украинская погранслужба не пустила в страну российского актера Антона Макарского из-за поездки в Крым, запретив ему въезд на три года.

16 августа Минкультуры Украины обновило список лиц, "угрожающих нацбезопасности" страны. В новый вариант перечня попали российские писатели Захар Прилепин, Александр Тамоников и Александр Широкорад, а также русскоязычный писатель, историк и политик из Украины Лев Вершинин.

22 октября стало известно, что Министерство культуры Украины внесло российских актеров Леонида Ярмольника и Ирину Алферову в список лиц, которые якобы "создают угрозу нацбезопасности" страны.

27 октября государственная пограничная служба Украины сообщила, что участниц российской музыкальной группы "Две Маши" не впустили на Украину и запретили им въезд на три года из-за посещения Крыма.

30 ноября известный танцовщик, хореограф и солист Большого театра Андрей Меркурьев сообщил, что в аэропорту Одессы ему отказали во въезде на Украину без объяснения причин.

По данным министерства культуры Украины на 22 октября 2018 года, в список лиц которые якобы "создают угрозу нацбезопасности" страны включены 144 человека.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников