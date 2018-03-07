Долиной и Буйнову запретили въезд на Украину

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности внесло еще семь российских деятелей культуры в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины", сообщается на сайте ведомства в среду.

Согласно приказу Минкультуры от 6 марта, в обновленный "черный список" попали российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейндлих.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Данный список постоянно пополняется новыми фамилиями.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.