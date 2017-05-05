Участнице Comedy Woman Варнаве запретили въезд на Украину

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины запретила въезд на Украину в течение пяти лет участнице российского комедийного шоу Comedy Woman и телеведущей Екатерине Варнаве, сообщает украинское интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на ответ СБУ на запрос издания.

"На ваш запрос относительно К.Варнавы сообщаем следующее: Служба безопасности Украины в марте этого года приняла решение о запрете въезда на Украину указанной в запросе персоне сроком на пять лет в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины", – говорится в ответе СБУ.

Издание отмечает, что участницы Comedy Woman исполняли песню о президенте России Владимире Путине во время концерта в Крыму, который состоялся в 2016 году. Вместе с тем 30 марта участницы комедийного шоу выступили с концертом в Киеве.