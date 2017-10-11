Надежда Бабкина попала в базу данных "Миротворца"

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Российская певица Надежда Бабкина попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Сообщается, что оказалась в списке за "сознательное нарушение государственной границы Украины".

Поводом для включения в базу данных стало выступление Бабкиной на концерте в Крыму.

"Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные людей, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года на сайте опубликовали списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактов, после чего некоторым из них угрожали.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия "Миротворца" раскритиковала и официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе".

В базе данных сайта "Миротворец" также есть сведения о ряде российских деятелей культуры.