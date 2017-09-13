Тарзан попал в базу данных украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости. Муж российской певицы Наташи Королевой, актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Как сообщается на сайте, Глушко попал в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "участие в пропагандистских мероприятиях, направленных на легализацию аннексии АР Крым Россией". По данным "Миротворца", Глушко был членом жюри конкурса красоты "Жемчужина черного моря — 2017" в Севастополе.

В октябре 2016 года СБУ на пять лет запретила въезд в страну Королевой, которая родилась в столице Украины.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.