Российскому актеру Сафонову запретили въезд на Украину

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российский актер театра и кино Кирилл Сафонов сообщил на своей странице в Facebook о запрете въезда на Украину.

"Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра", — написал он.

Ранее въезд на Украину запретили российской певице украинского происхождения Лолите Милявской. Она опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором сообщила, что ее в 4 утра сняли с поезда в Конотопе, так как ей запрещен въезд на Украину из-за посещения Крыма в 2015 году.

Госпогранслужба Украины также запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе "Евровидение", из-за ее выступления в Крыму. До этого въезд запретили также российской певице Кристине Си, артистке Елене Воробей, российскому актеру Максиму Самарскому, российскому рэперу L'One и российскому певцу Шуре (Александру Медведеву).

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".