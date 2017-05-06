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В мире

Невъездной: актер Стивен Сигал попал в украинский "черный список"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (91)
14:1306.05.2017
(обновлено: 14:18 06.05.2017)
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© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкАмериканский актер Стивен Сигал. Архивное фотоАмериканский актер Стивен Сигал. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Очередным невъездным на территорию Украины стал американский актер Стивен Сигал, который полгода назад получил российское гражданство. "Черный список" российских деятелей культуры, которых киевские власти считают "опасными", растет буквально не по дням, а по часам.

Американский актер, кинопродюсер и сценарист, мастер боевых искусств и музыкант Стивен Сигал на московской Аллее Славы. Архив
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Биография Стивена Сигала
"Службой безопасности Украины принято решение о запрете выезда в Украину указанному лицу сроком на пять лет", — цитирует украинское издание "Апостроф" сообщение СБУ.

Как следует из документа, основанием для запрета стало получение информации о совершении актером "общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения".

Ранее Сигал попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" — за "незаконное пересечение государственной границы Украины", "отрицание российской агрессии, поддержку аннексии Крыма". В сообщение на сайте актер назван "пособником российских оккупантов и пророссийских террористов", а в качестве доказательств приводятся фотографии посещения им Крыма.

© РИА Новости . Юрий ЛашовПерейти в фотобанкБоксерское шоу "Бой в Севастополе"
© РИА Новости . Юрий Лашов
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Боксерское шоу "Бой в Севастополе"

Гражданин России

В ноябре прошлого года Сигал стал российским гражданином. Паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин.

Как пояснили в Кремле, артист обращался с просьбами о гражданстве "настойчиво и продолжительное время".

"Он действительно известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны. Он никогда это не скрывал, одновременно с этим он является достаточно известным, вы знаете, актером", — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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© РИА Новости
Путин вручил Стивену Сигалу паспорт РФ и показал, где актеру поставить подпись

Сигал в свою очередь заявил, что "крайне благодарен" за возможность стать гражданином России и что готов работать над тем, чтобы Россия и США стали лучшими друзьями.

"Я очень уважаю Россию и привязался к ней, как к своей родной стране", — сказал актер. По его словам, его отец был "чистым" русским. Большая часть семьи его отца — выходцы из Владивостока.

Он добавил, что у него есть родственники Санкт-Петербурге, Сибири и Белоруссии и "невероятно много" друзей в России и бывших республиках СССР.
По стопам Депардье
© РИА Новости . Виталий Подвицкий
По стопам Депардье

Неутомимый "Миротворец"

База "Миротворца" практически ежедневно пополняется данными российских деятелей культуры. Только за первые пять дней мая на сайте появились сведения о музыканте Юрии Антонове, актере Дмитрии Харатьяне, певце Вячеславе Малежике, бывшем участнике группы "Чай вдвоем" Станиславе Костюшкине, актере Дмитрии Певцове. Их "опасные деяния" состоят в основном в том, что они бывали в Крыму.

Практически все попавшие в базу "Миротворца" относятся к этому с иронией.

"Что на психов реагировать? Я переживаю, что они людей невинных убивают до сих пор. Что ж делать, они там неадекватные либо с похмелья всю жизнь, сбушники — больные люди. Пожалеть только их можно", — сказал Дмитрий Певцов в интервью "Национальной службе новостей".

Музыкант Юрий Лоза, которого в конце апреля также занесли в базу "нарушителей", отметил, что в нее следует внести самого президента Украины.

"Но почему-то они не заносят в свою базу Порошенко, который спокойненько с Россией сотрудничает. Странная какая то у них политика: президенту можно, а другим нет. Они называют себя "миротворцами"… Ребята, а вы что – творите мир, кого-то не пуская и запрещая? Странная логика, сами опровергают собственное название", — сказал музыкант РИА Новости.

По мнению знаменитого путешественника Федора Конюхова, поездка которого в Крым также не осталась без внимания "Миротворца", подобные "черные списки" — проблема тех, кто их создает.

"Я люблю Украину и украинский народ. Это красивый народ, добрый и великодушный. Пройдет время, и все эти списки врагов — все это станет неинтересно никому, в первую очередь украинцам", — считает Конюхов.

Культурофобия
© РИА Новости . Виталий Подвицкий
Культурофобия

Бесконечный список

На основании данных "Миротворца" СБУ запрещает российским звездам въезд на Украину на различные сроки. О том, что украинские власти подготовили "черный список", стало известно еще в октябре 2014 года, однако обнародовали его только в августе 2015 года. Тогда под запрет попали 14 человек, среди которых были не только артисты, но и общественные деятели: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье, Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин и Валерия Перфилова.

Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Российские звезды, которым запретили въезд на Украину
С тех пор список вырос в десять раз — сейчас он насчитывает примерно 140 актеров, музыкантов и шоуменов. В последнее время в него попали  участница комедийного шоу Comedy Woman и телеведущая Екатерина Варнава, певица Лолита Милявская, которую сняли с поезда на границе, актер Кирилл Сафонов, рэпер L'One и певец Шура (Александр Медведев).

Самый громкий скандал связан запретом въезжать на Украину певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на Евровидении-2017 с песней о любви Flame Is Burning. В этом случае поводом для трехлетнего запрета также стали концерты в Крыму.

Европейский вещательный союз предложил России транслировать конкурс через спутник либо сменить участника, но на Первом канале эти варианты назвали неприемлемыми и отказались от показа Евровидения.

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