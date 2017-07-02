Музыканта Дельфина не пустили на Украину

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Музыкант Андрей Лысиков, более известный под псевдонимом Дельфин, не смог пересечь границу Украины и дать там концерт, об этом он сообщил на странице фестиваля Atlas Weekend в Facebook.

"Я был в Крыму, и меня не пустили в Киев. Есть такой закон, и он исполнен", — приводит его слова страница фестиваля.

Также музыкант добавил, что остальные участники группы благополучно пересекли границу и концерт состоится.

"Я очень хочу быть сегодня на сцене с моими друзьями. Но будьте с ними вы. Спасибо", — добавил музыкант.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".