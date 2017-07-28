СБУ запретила Мите Фомину въезд на Украину

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну на три года российскому певцу, бывшему солисту группы Hi-Fi Мите Фомину, сообщила в пятницу пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"Действительно, ему (Мите Фомину — ред.) запрещен въезд на Украину на три года", — цитирует Гитлянскую агентство УНН

Ранее сведения о Фомине были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за якобы незаконного пересечения границы Украины.

Госпогранслужба Украины ранее запретила въезд в страну сроком на три года Юлии Самойловой, участнице от РФ на конкурсе "Евровидение", из-за ее выступления в Крыму. До этого въезд запретили также российским артистам Кристине Си, Елене Воробей, Максиму Самарскому, рэперу L'One и певцу Шуре (Александру Медведеву).