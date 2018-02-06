Украина расширила список российских актеров, "угрожающих нацбезопасности"

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Министерство культуры Украины внесло российских актеров Евгения Бакалова, Егора Баринова, Александра Фисенко и режиссера Александра Якимчука в список лиц, которые "создают угрозу нацбезопасности", сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Таким образом, всего в списке теперь значатся 124 человека.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.