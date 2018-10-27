КИЕВ, 27 окт – РИА Новости. Участниц российской музыкальной группы "Две Маши" не впустили на Украину и запретили им въезд на три года из-за посещения Крыма, сообщает в субботу государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня утром во время пограничного контроля поезда "Москва-Кривой Рог" в одном из вагонов пограничниками выявлены гражданки РФ — солистки группы "Две Маши"… Участницам российской группы "Две Маши" отказано в визите на Украину, а также запрещен въезд в нашу страну на три года", — говорится в сообщении на сайте пограничной службы.

По данным ведомства, россиянки планировали дать концерт в Харькове в субботу вечером.

"Во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска", — говорится в сообщении.

Отмечается, что певицы в ближайшее время будут выдворены в РФ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".