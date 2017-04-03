На Украине объяснили, почему в страну не пустили Елену Воробей

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госпогранслужба Украины раскрыла причину запрета на въезд в страну российской эстрадной актрисе Елене Воробей, сообщает интернет-издание "Сегодня.ua" со ссылкой на спикера ведомства Олега Слободяна.

По его словам, такое решение связано с тем, что артистка ранее посещала Крым, "нарушая законодательство Украины". Слободян также отметил, что запрет будет действовать в течение трех лет.

Ранее Воробей сообщила, что ей было отказано во въезде на территорию Украины.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.