Певице Лолите отказали во въезде на Украину

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Певица Лолита Милявская заявила, что ее сняли с поезда на Украине, так как ей запрещен въезд в эту страну.

"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот пересаживают сразу на другой поезд", — сказала Милявская в видеообращении, которое опубликовала на своей странице в Facebook.

Певица уточнила, что решение украинских властей было связано с ее посещением Керчи в 2015 году.

Лолита Милявская родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области в Украинской ССР, ее детство и юность прошли в Киеве.