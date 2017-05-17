Российский ответ на мечты НАТО: Балтфлот увеличивает ракетную мощь

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов сообщил: "До конца года мы ожидаем еще один новейший малый ракетный корабль. Вспомогательный флот пополнится пятью новыми судами обеспечения. Авиация флота продолжит пополняться самолетами Су-30СМ, для которых уже переучены экипажи соединения морской авиации". И отметил, что активно развивается инфраструктура базирования кораблей БФ.

Быстрое наращивание сил Балтийского флота — закономерная реакция России на агрессивные устремления НАТО в регионе, эскалацию маневров, патрулирование самолетами НАТО воздушного пространства Прибалтики, русофобию и шпиономанию.

Военно-морские силы семи стран альянса (Германия, Дания, Норвегия, Польша, Латвия, Эстония, Литва) в Балтийском регионе располагают четырьмя эсминцами, 26 фрегатами, девятью корветами, восемью тральщиками, 16 ракетными катерами, 10 сторожевыми катерами, 16 дизельными подводными лодками. И все же о господстве в Балтийском море НАТО может лишь мечтать.

Рост и обновление

Сегодня Балтийский флот России имеет в своем составе: три современные дизельные подводные лодки , один эсминец, два сторожевых корабля дальней морской зоны, четыре сторожевых корабля ближней морской зоны, шесть малых ракетных кораблей, шесть малых противолодочных кораблей, 12 ракетных катеров, четыре больших десантных корабля, два малых десантных корабля, шесть базовых тральщиков, девять рейдовых тральщиков. Это оперативно-стратегическое объединение ВМФ можно назвать одним из самых современных по корабельному составу в России.

В прошлом остались времена, когда новые корабли доставались преимущественно Северному и Тихоокеанскому флотам. Сегодня Балтийский флот увеличивает ракетную мощь и подтверждает океанский статус.

Балтфлот возобновил присутствие в оперативно важных районах Атлантического океана. К примеру, сторожевой корабль (СКР) "Ярослав Мудрый" восьмой год обеспечивает безопасность судоходства в районе Африканского Рога и в Средиземном море, защищает интересы России в других отдаленных и оперативно важных районах Мирового океана. Многоцелевой СКР способен обеспечить оборону оперативного соединения кораблей в надводной и подводной сферах. Корабль предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками противника, для нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах, для поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов.

Балтийские корветы проекта 20380 "Стойкий", "Стерегущий", "Сообразительный", "Бойкий" располагают новейшим вооружением, технологиями малой заметности, интегрированными в единую боевую систему командными и боевыми постами.

Идет формирование дивизиона малых ракетных кораблей (МРК) "Буян-М" новейшего проекта 21631, вооруженных ракетными комплексами "Калибр". Успешно решает задачи в море их старший собрат — МРК "Гейзер" проекта 12341 с противокорабельными крылатыми ракетами "Малахит". Балтийское море с его относительно небольшой акваторией рассматривается как самый подходящий операционный театр для использования кораблей этого класса.

Недавно поднят Андреевский флаг на базовом тральщике нового поколения "Александр Обухов" проекта 12700. Уникальный корабль имеет самый большой в мире корпус (длиной 62 метра) из монолитного стеклопластика, на который не реагируют мины, улавливающие электромагнитное поле металлических корпусов. Тральщик оснащен современным оборудованием для поиска и уничтожения мин, в том числе дистанционно управляемыми подводными аппаратами.

Калининградская группировка войск усилена береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал". Поставлен на боевое дежурство дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Кроме того, в регионе дислоцируются три полка ЗРС С-300 и один полк ЗРС С-400.

Операционное пространство

Балтийский флот России отметит завтра 314-й день своего рождения. Как и три столетия назад, моряки-балтийцы находятся перед лицом неприятеля, точнее — недружественного военного блока.

В Эстонии 8 мая начались крупнейшие в новейшей истории страны многонациональные учения с участием около девяти тысяч военнослужащих и боевой техники альянса. Почти синхронно стартовали учения НАТО в Польше, моделирующие гибридную войну, разумеется, с Россией. К сожалению, добрососедства Запад не планирует.

Обещая защиту от несуществующей российской угрозы, Соединенные Штаты направляют бронетанковые подразделения в страны Балтии, Польшу, Румынию и Болгарию, превращая их в плацдарм для агрессии. CТРАТКОМ в конгрессе США предлагает "дожать" нашу страну.

На "позицию силы" Россия всегда отвечала аналогичным образом, опираясь на потенциал двух своих основных союзников — армии и флота.

Балтфлот входит в состав Западного военного округа, является основной в стране учебно-испытательной базой ВМФ, имеет самую развитую из всех флотов России учебную инфраструктуру. И если ВМФ России планирует получить в текущем году 40 боевых кораблей и вспомогательных судов, значит, продолжится и расширение боевого состава, структуры и операционных возможностей Балтийского флота.