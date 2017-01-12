Стратегия устрашения России провалена, на подходе - инициатива сдерживания

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

12 января США официально переименовали программу военной помощи европейским союзникам в "Европейскую инициативу сдерживания" (European Reassurance Initiative). Ранее в Пентагоне признали, что программа военного присутствия у границ с Россией, задуманная для "успокоения" союзников по НАТО, в реальности превратилась в программу по военному сдерживанию России. В бюджете Пентагона на 2017 года на эту инициативу предусмотрено 3,4 млрд долларов. Еще 900 млн долларов будет направлено по линии других ведомств, в том числе госдепартамента. Годом ранее на европейскую инициативу выделялось 789 млн долларов. Рост значительный.

11 января швейцарский военный эксперт Альберт Штахель предсказал скорый провал стратегии по устрашению России, и призвал создать единую мощную армию ЕС. Впрочем, эту идею в европейских столицах обсуждают давно.

30 ноября 2016 года Еврокомиссия предложила проект многомиллиардного оборонного фонда (European Defence Fund), которым предусмотрен рост расходов на обеспечение кибербезопасности, инвестиции в военное кораблестроение и исследования в сфере беспилотной авиации. ЕК предложила выделить 90 млн евро на оборонную промышленность ЕС.

Сегодня в Восточной Европе идет развертывание значительной группировки войск НАТО, преимущественно американских.

© AP Photo/ Alik Keplicz Солдаты польской армии во время учений НАТО "Анаконда-2016"

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военный бюджет 2017 года стран Северо-Атлантического альянса увеличен на 26 млрд долларов и составил 918 млрд долларов. За 10 лет число полетов разведывательной авиации НАТО у российских границ выросло втрое, а непосредственно у западных границ — в восемь раз.

Почему наши соседи не хотят мирно жить и развивать отношения с Россией, и насколько реальны планы создания единой армии ЕС?

Дефект мировоззрения



Вероятно, многие политики на Западе представляют мир одним большим гипермаркетом или залом с автоматами по продаже чего угодно. При наличии крупной суммы денег можно купить нужные решения парламентов и президентов, горы оружия и новую армию для всего Евросоюза. Это недопустимое упрощение.

Рассмотрим проект единой европейской армии не с бухгалтерско-кибернетических позиций, а исходя из жизнедеятельности вооруженных сил.

Даже экономическое сотрудничество разных стран не предусматривает простого сложения потенциалов на общее благо (практикуется международное разделение труда). Военные союзы имеют свои особенности, системы принятия решений и передачи информации, структуру подчиненности, логистику, комплекс противоречий и проблем, главная из которых — неоднородная боеготовность и боеспособность союзных войск, что объяснимо национальным образом жизни, историческими традициями, социально-политическими конфликтами.

Подготовка военнослужащих во всех странах мира идет по общей схеме: от простого к сложному, от малого к большему. Слаженность и боевые упражнения отрабатываются сначала в составе отделений (расчетов, экипажей), затем взводами, ротами, батальонами (у военных моряков и летчиков — своя специфика). Сложный процесс боевой учебы армии и флота венчает взаимодействие видов и родов войск на десятках полигонов в формате стратегических маневров. Успех (победа) зависит от скорости принятия решений на уровне верховного главнокомандующего (генерального штаба) и качества выполнения войсками задач по предназначению.

В отдельно взятой стране вертикаль управления и боевые возможности войск можно довести почти до совершенства. И Россия неоднократно демонстрировала это.

Опыт учений НАТО в Европе свидетельствует об успехах в сфере компьютерного моделирования и ограниченных возможностях военного союза в реальном мире — в силу разного уровня подготовки и мотивации военнослужащих стран-союзников, несовершенства вертикали управления, скрытых противоречий сложной организации. Перегруженная многочисленными штабами и объединенными командованиями структура управления значительно снижает боевую эффективность альянса (иной многонациональная структура быть не может).

© AP Photo/ Alik Keplicz Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений

Опыт боевых действий НАТО в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии свидетельствует: международный альянс неэффективен даже на ровной пустынной местности. Если заведомо уступающий в вооружении и технологиях противник не подавлен ракетно-бомбовыми ударами издалека, как правило, вблизи он остается непобежденным. Конфликт удается в лучшем случае заморозить или перейти к боевым действиям "чужими руками". Таков реальный военный потенциал альянса ЕС и США.

Войска НАТО насчитывают около 1,5 млн. военнослужащих, из которых 990 тыс. — американцы. В Пентагоне полагают, что реальные возможности европейской части альянса составляют 10% от потенциала натовских войск США. Как могла возникнуть идея, будто военный союз отдельно взятых стран ЕС (даже с "разделением труда" по регионам, родам и видам войск) будет эффективнее настолько, что может противостоять "колоссальной российской угрозе"? Порой политически неизбежным кажется то, что технологически невозможно, ни за какие деньги.

Куда идет Европа



Британская деловая газета Financial Times связывает наращивание военного бюджета Евросоюза с заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о снижении поддержки европейских союзников. Однако глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обещал представить план по созданию европейского оборонного фонда еще в сентябре 2016 года — до выборов президента в США. И годом ранее Юнкер заявлял, что создание европейской армии неизбежно. Почему?

Главная угроза ЕС — планы и усилия Москвы по созданию блока пророссийских государств в формате Евразийского экономического союза и ОДКБ.

© РИА Новости. Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Санкт-Петербурге

Долгосрочные планы Запада предусматривают глобальное доминирование и ослабление потенциальных конкурентов, включая Россию и её евразийских союзников. Поэтому — вместе с США или по отдельности — европейские политики не видят будущего своих народов, экономик и государств без инструментов военно-политического давления на Россию и других "неудобных" соседей по планете.

Полагаю, "золотые" 510 миллионов жителей ЕС просто обречены на эксперимент с новой мультинациональной военной структурой (на первых порах — параллельной и конкурирующей с НАТО за финансирование).

Под аккомпанемент балтийских страхов и польской ненависти, театром военных действий единой армии ЕС станет, вероятнее всего, Черноморский регион — из-за близости к России, "ненадежной" Турции, горячему Ближнему Востоку в целом. Единая европейская армия может послужить для "проекции силы", компенсации преимуществ, утраченных после возвращения Крыма в Россию (только военный бюджет Румынии в 2017 году составляет более 10 млрд. евро, с акцентом на модернизацию ВМС). Кроме того, Черное море — зона транзита энергоносителей из Центральной Азии.

Идея создания Западноевропейского военного союза старше НАТО, и это говорит о многом. Не воля отдельных лидеров, а стратегические национальные интересы, долгосрочные программы и экономические концепции толкают Европу в очередной поход на Восток. В ЕС осознают риски, но остановиться уже не могут.

Применительно к России потенциал объединенной европейской армии (и экономики) продемонстрировали в XIX и XX веках Наполеон и Гитлер. Надо ли маниакально повторять их опыт в XXI веке?