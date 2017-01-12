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Стратегия устрашения России провалена, на подходе - инициатива сдерживания

18:2012.01.2017
(обновлено: 11:00 13.01.2017)
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Солдаты отряда Еврокорпуса c флагом ЕС. Архивное фото
© AFP 2017/ Frederick Florin

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

12 января США официально переименовали программу военной помощи европейским союзникам в "Европейскую инициативу сдерживания" (European Reassurance Initiative). Ранее в Пентагоне признали, что программа военного присутствия у границ с Россией, задуманная для "успокоения" союзников по НАТО, в реальности превратилась в программу по военному сдерживанию России. В бюджете Пентагона на 2017 года на эту инициативу предусмотрено 3,4 млрд долларов. Еще 900 млн долларов будет направлено по линии других ведомств, в том числе госдепартамента. Годом ранее на европейскую инициативу выделялось 789 млн долларов. Рост значительный.

Владимир Козин, главный советник директора Российского института стратегических исследований, профессор Академии военных наук РФ
© РИА Новости. Sputnik
Военный эксперт: США создают в Европе новый "пороховой погреб"

11 января швейцарский военный эксперт Альберт Штахель предсказал скорый провал стратегии по устрашению России, и призвал создать единую мощную армию ЕС. Впрочем, эту идею в европейских столицах обсуждают давно.

30 ноября 2016 года Еврокомиссия предложила проект многомиллиардного оборонного фонда (European Defence Fund), которым предусмотрен рост расходов на обеспечение кибербезопасности, инвестиции в военное кораблестроение и исследования в сфере беспилотной авиации. ЕК предложила выделить 90 млн евро на оборонную промышленность ЕС.

Сегодня в Восточной Европе идет развертывание значительной группировки войск НАТО, преимущественно американских.

© AP Photo/ Alik Keplicz
Солдаты польской армии во время учений НАТО "Анаконда-2016"

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военный бюджет 2017 года стран Северо-Атлантического альянса увеличен на 26 млрд долларов и составил 918 млрд долларов. За 10 лет число полетов разведывательной авиации НАТО у российских границ выросло втрое, а непосредственно у западных границ — в восемь раз.

Почему наши соседи не хотят мирно жить и развивать отношения с Россией, и насколько реальны планы создания единой армии ЕС?

Дефект мировоззрения

Вероятно, многие политики на Западе представляют мир одним большим гипермаркетом или залом с автоматами по продаже чего угодно. При наличии крупной суммы денег можно купить нужные решения парламентов и президентов, горы оружия и новую армию для всего Евросоюза. Это недопустимое упрощение.

Американские военные. Архивное фото
© Flickr/ U.S. Department of Defense Current Photos/Gertrud Zach
Европейское командование ВС США доложило о шагах по сдерживанию России

Рассмотрим проект единой европейской армии не с бухгалтерско-кибернетических позиций, а исходя из жизнедеятельности вооруженных сил.

Даже экономическое сотрудничество разных стран не предусматривает простого сложения потенциалов на общее благо (практикуется международное разделение труда). Военные союзы имеют свои особенности, системы принятия решений и передачи информации, структуру подчиненности, логистику, комплекс противоречий и проблем, главная из которых — неоднородная боеготовность и боеспособность союзных войск, что объяснимо национальным образом жизни, историческими традициями, социально-политическими конфликтами.

Подготовка военнослужащих во всех странах мира идет по общей схеме: от простого к сложному, от малого к большему. Слаженность и боевые упражнения отрабатываются сначала в составе отделений (расчетов, экипажей), затем взводами, ротами, батальонами (у военных моряков и летчиков — своя специфика). Сложный процесс боевой учебы армии и флота венчает взаимодействие видов и родов войск на десятках полигонов в формате стратегических маневров. Успех (победа) зависит от скорости принятия решений на уровне верховного главнокомандующего (генерального штаба) и качества выполнения войсками задач по предназначению.

Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен. Январь 2017 года
© AP Photo/ dpa/Ingo Wagner
Небезопасная связь. США спешно ввели в Европу танки

В отдельно взятой стране вертикаль управления и боевые возможности войск можно довести почти до совершенства. И Россия неоднократно демонстрировала это.

Опыт учений НАТО в Европе свидетельствует об успехах в сфере компьютерного моделирования и ограниченных возможностях военного союза в реальном мире — в силу разного уровня подготовки и мотивации военнослужащих стран-союзников, несовершенства вертикали управления, скрытых противоречий сложной организации. Перегруженная многочисленными штабами и объединенными командованиями структура управления значительно снижает боевую эффективность альянса (иной многонациональная структура быть не может).

© AP Photo/ Alik Keplicz
Флаг Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений

Опыт боевых действий НАТО в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии свидетельствует: международный альянс неэффективен даже на ровной пустынной местности. Если заведомо уступающий в вооружении и технологиях противник не подавлен ракетно-бомбовыми ударами издалека, как правило, вблизи он остается непобежденным. Конфликт удается в лучшем случае заморозить или перейти к боевым действиям "чужими руками". Таков реальный военный потенциал альянса ЕС и США.

Войска НАТО насчитывают около 1,5 млн. военнослужащих, из которых 990 тыс. — американцы. В Пентагоне полагают, что реальные возможности европейской части альянса составляют 10% от потенциала натовских войск США. Как могла возникнуть идея, будто военный союз отдельно взятых стран ЕС (даже с "разделением труда" по регионам, родам и видам войск) будет эффективнее настолько, что может противостоять "колоссальной российской угрозе"? Порой политически неизбежным кажется то, что технологически невозможно, ни за какие деньги.

Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© РИА Новости. Ирина Калашникова
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План ЕС по обороне не предполагает евроармию, заявила Могерини

Куда идет Европа

Британская деловая газета Financial Times связывает наращивание военного бюджета Евросоюза с заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о снижении поддержки европейских союзников. Однако глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обещал представить план по созданию европейского оборонного фонда еще в сентябре 2016 года — до выборов президента в США. И годом ранее Юнкер заявлял, что создание европейской армии неизбежно. Почему?

Главная угроза ЕС — планы и усилия Москвы по созданию блока пророссийских государств в формате Евразийского экономического союза и ОДКБ.

© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Санкт-Петербурге

Долгосрочные планы Запада предусматривают глобальное доминирование и ослабление потенциальных конкурентов, включая Россию и её евразийских союзников. Поэтому — вместе с США или по отдельности — европейские политики не видят будущего своих народов, экономик и государств без инструментов военно-политического давления на Россию и других "неудобных" соседей по планете.

Полагаю, "золотые" 510 миллионов жителей ЕС просто обречены на эксперимент с новой мультинациональной военной структурой (на первых порах — параллельной и конкурирующей с НАТО за финансирование).

Отражение флага Евросоюза в окне одного из зданий в Брюсселе
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Умереть – не встать. Американская угроза для ЕС теперь реальнее российской

Под аккомпанемент балтийских страхов и польской ненависти, театром военных действий единой армии ЕС станет, вероятнее всего, Черноморский регион — из-за близости к России, "ненадежной" Турции, горячему Ближнему Востоку в целом. Единая европейская армия может послужить для "проекции силы", компенсации преимуществ, утраченных после возвращения Крыма в Россию (только военный бюджет Румынии в 2017 году составляет более 10 млрд. евро, с акцентом на модернизацию ВМС). Кроме того, Черное море — зона транзита энергоносителей из Центральной Азии.

Идея создания Западноевропейского военного союза старше НАТО, и это говорит о многом. Не воля отдельных лидеров, а стратегические национальные интересы, долгосрочные программы и экономические концепции толкают Европу в очередной поход на Восток. В ЕС осознают риски, но остановиться уже не могут.

Применительно к России потенциал объединенной европейской армии (и экономики) продемонстрировали в XIX и XX веках Наполеон и Гитлер. Надо ли маниакально повторять их опыт в XXI веке?

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