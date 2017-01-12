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США переименовали программу по размещению войск в Европе

02:1812.01.2017
(обновлено: 13:04 12.01.2017)
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Военнослужащие армии США. Архивное фото
© AP Photo/ Cliff Owen

ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США официально переименовали программу военной помощи европейским союзникам в "Европейскую инициативу сдерживания", сообщил глава Пентагона Эштон Картер.

Американские военные. Архивное фото
© Flickr/ U.S. Department of Defense Current Photos/Gertrud Zach
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"Наш последний оборонный бюджет (на 2017 год) предусматривает гораздо более значительное финансирование Европейской инициативы по гарантиям безопасности (European Reassurance Initiative), переименованной теперь в Европейскую инициативу сдерживания (European Deterrence Initiative)", — сказал Картер, выступая в Центре по международным и стратегическим исследованиям в Вашингтоне.

Военнослужащий армии США во время учений в Германии. Архивное фото
© Flickr/ U.S. Army Europe
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"Нам не нужно было делать сдерживание (России) приоритетом на протяжении более чем 20 лет – теперь мы это делаем. Поэтому США усиливают военное присутствие в Европе, чтобы быть более гибкими и быстрыми при ответе на угрозу, которую может представлять Россия", — пояснил министр.

Ранее представители Пентагона уже признавали, что программа военного присутствия на "восточном фланге" НАТО, задуманная для успокоения союзников, фактически стала выполнять задачи военного сдерживания России. Теперь это нашло отражение в наименовании программы.

Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен. Январь 2017 года
© REUTERS/ Fabian Bimmer
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Бюджет Пентагона на 2017 финансовый год предусматривает рост расходов на выполнение переименованной "программы гарантий" до почти трех с половиной миллиардов долларов. Годом ранее эта сумма не превышала 790 миллионов. Кроме того, еще около 900 миллионов долларов будет направлено для "сдерживания российской агрессии" по линии других ведомств, в том числе, Госдепартамента.

Истребитель ВВС США F-22 Raptor на авиабазе Зокняй, Литва. Архивное фото
© AFP 2017/ Petras Malukas
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Программа предполагает развертывание в странах Европы у границ России от трех до пяти тысяч военнослужащих НАТО с техникой и оборудованием. Как заявляют в альянсе, эти меры предпринимаются в ответ на "агрессивные действия" России, под которыми понимается политика Москвы в отношении Грузии (с 2008 года) и Украины (с 2014 года).

В конце декабря российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что группировка НАТО у границ России за 10 лет увеличилась в три раза, причем на западных рубежах — в восемь раз.

Как отмечали в связи с этим в Кремле и МИД, Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. По словам российского постпреда при НАТО Александра Грушко, страны Восточной Европы превращаются в плацдарм для военных развертываний.

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