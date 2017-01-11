Военный эксперт: при Трампе стратегия устрашения России развалится на части

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Вашингтон при новом президенте Дональде Трампе уменьшит вклад США в глобальную политику безопасности, в частности ограничив активность в НАТО, допускает швейцарский военный эксперт Альберт Штахель в интервью Focus.

По его словам, Трамп уже отчетливо обозначил те изменения, которые ждут внешнеполитический курс США и непосредственно затронут их союзников.

"Трамп маргинализирует НАТО. Это означает, что американцы будут прилагать все меньше усилий для защиты Европы. Это грозит тем, что европейская система безопасности станет уязвимой, а стратегия по устрашению России развалится на части", — считает Штахель.

На фоне ослабления роли США остальные члены НАТО должны объединить усилия и, возможно, даже создать новый альянс. Эксперт уверен, что Европе необходима собственная единая армия, основу которой должны составить немецкие и французские вооруженные силы. В этом случае Германия могла бы отвечать за танки, а Франция — за ядерное оружие, без которого "сдерживание" России невозможно, добавил он.

С точки зрения Штахеля, Европе не избежать широкомасштабного наращивания вооружений, поскольку с 1991 года европейцы только сокращали их. Россия же с 2008 года начала реализовывать программу перевооружения, и к моменту ее выполнения российская армия будет представлять "колоссальную угрозу", заключил швейцарский эксперт.