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В мире

Военный эксперт: при Трампе стратегия устрашения России развалится на части

16:2311.01.2017
(обновлено: 17:31 11.01.2017)
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Военнослужащий армии США во время учений в Германии. Архивное фото
© Flickr/ U.S. Army Europe

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Вашингтон при новом президенте Дональде Трампе уменьшит вклад США в глобальную политику безопасности, в частности ограничив активность в НАТО, допускает швейцарский военный эксперт Альберт Штахель в интервью Focus.

Беспилотный летательный аппарат НАТО. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Британский генерал заявил, что НАТО не справится с "российской угрозой"
По его словам, Трамп уже отчетливо обозначил те изменения, которые ждут внешнеполитический курс США и непосредственно затронут их союзников.

"Трамп маргинализирует НАТО. Это означает, что американцы будут прилагать все меньше усилий для защиты Европы. Это грозит тем, что европейская система безопасности станет уязвимой, а стратегия по устрашению России развалится на части", — считает Штахель.

Учения НАТО в Грузии
© Sputnik
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Отставной генерал НАТО заявил, что блок "не переживет Трампа"
На фоне ослабления роли США остальные члены НАТО должны объединить усилия и, возможно, даже создать новый альянс. Эксперт уверен, что Европе необходима собственная единая армия, основу которой должны составить немецкие и французские вооруженные силы. В этом случае Германия могла бы отвечать за танки, а Франция — за ядерное оружие, без которого "сдерживание" России невозможно, добавил он.

С точки зрения Штахеля, Европе не избежать широкомасштабного наращивания вооружений, поскольку с 1991 года европейцы только сокращали их. Россия же с 2008 года начала реализовывать программу перевооружения, и к моменту ее выполнения российская армия будет представлять "колоссальную угрозу", заключил швейцарский эксперт.

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В мире
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Лиза Кукушкина
    лучше бы быстрей избавлялись от вооружений вообще, дольше проживут. Русские безоружных не трогают. А воюют только с теми кто на них нападает, и то в крайнем случае.
    21:00
    11.01.2017
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  • ivan popovici
    анекдот в тему:
    проводят опрос о марках использования авто.
    германия: спрашивают немца - а чем ездите по магазинам - на опеле. а за границу - на бмв и мерседесе.
    франция: на чем по магазинам - рено, за границу - пежо.
    италия: по магазинам на чем - фиат, за границу - ферари
    россия : по магазинам на чем - трамвай, тролейбус, за границу - мне не надо, - а если надо за границу - русский - я ж сказал мне не надо за границу. - а если очень очень очень надо - ну тогда на танках,бтр-ах и бмп.
    23:51
    11.01.2017
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  • Ruslan Mamleev
    Что то я не понимаю. Почему мы ждем чего то от Трампа.
    У нас есть свой Президент, есть министр иностранных дел,, министерство, послы, пресса, телевидение, спутники. А мы ждем Трампа, а а а, он не такой, он "хороший". Да не изменит он ничего, политика то же бизнес, а Трамп бизнесмен, причем удачный. Реалии современного мира таковы - за спиной политика должна быть АРМИЯ, ФЛОТ, АВИАЦИЯ, ФИНАНСЫ (прилагаются) и это удачная схема, приносящая СШП -ДЕНЬГИ!!!
    00:52
    12.01.2017
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