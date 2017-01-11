Военный эксперт: при Трампе стратегия устрашения России развалится на части

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Вашингтон при новом президенте Дональде Трампе уменьшит вклад США в глобальную политику безопасности, в частности ограничив активность в НАТО, допускает швейцарский военный эксперт Альберт Штахель в интервью Focus.
"Трамп маргинализирует НАТО. Это означает, что американцы будут прилагать все меньше усилий для защиты Европы. Это грозит тем, что европейская система безопасности станет уязвимой, а стратегия по устрашению России развалится на части", — считает Штахель.
С точки зрения Штахеля, Европе не избежать широкомасштабного наращивания вооружений, поскольку с 1991 года европейцы только сокращали их. Россия же с 2008 года начала реализовывать программу перевооружения, и к моменту ее выполнения российская армия будет представлять "колоссальную угрозу", заключил швейцарский эксперт.