Число полетов авиации НАТО у границ России за десять лет выросло втрое

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. НАТО в последние годы активизировала разведывательную деятельность по периметру территории России, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Как сообщил Шойгу, за десять лет общее число полетов разведывательной авиации стран альянса у российских границ выросло втрое, а непосредственно у западных границ — в восемь раз.

"Для сравнения, в 1990-х годах таких полетов было 107, в 2000-х — 298, в этом году их насчитывается уже 852", — отметил министр.

По его словам, это вынудило Россию на 61% увеличить количество вылетов истребителей, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства страны на Балтике, в Черном море и Арктике.

При этом общая интенсивность, с которой НАТО ведет морскую разведку вблизи российских территориальных вод, тоже выросла — в полтора раза. "Мы… решительно пресекаем любые попытки нарушать российские морские границы," — подчеркнул Шойгу.

Он напомнил, что НАТО разместит четыре усиленных батальонно-тактических группы в Прибалтике и Польше в 2017 году, а на территории нескольких стран Восточной Европы появится бронетанковая бригада американских сухопутных войск.

Военный бюджет стран Северо-Атлантического альянса был увеличен на 26 миллиардов долларов и составил 918 миллиардов, добавил министр.

В связи с этим Россия в будущем году примет меры по усилению группировок на западе и юго-западе, а также в Арктике.

"В 2017 год министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. Прежде всего, продолжить наращивание боевых возможностей вооруженных сил, принять меры по усилению группировок войск на западном, юго-западном и арктическом стратегическом направлении", — заявил Шойгу.