Землянки НАТО в Прибалтике и коварные российские "Искандеры"

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что развертывание российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области альянс считает угрозой безопасности: "Это доказательство тенденции на милитаризацию и усиление контроля над воздушным пространством". Вероятно, Роуз Геттемюллер не видит особой разницы между "Искандером" и зенитной ракетной системой (ЗРС) С-400.
В Минобороны подтвердили передислокацию мобильных ракетных комплексов "Искандер", а МИД России подчеркнул, что Москва не намерена отчитываться перед НАТО по вопросу размещения вооружений в Калининграде.
Риторика Запада о выстраивании российской "стальной арки" от Балтийского до Черного моря — для подрыва позиций альянса — не нова.танками и дивизиями, до небес превозносят американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Джавелин", настойчиво вооружают Украину и втягивают под крышу НАТО нейтральные страны Северной Европы (список неполный).
Возможно, альянсу "ближневосточных неудачников" очень хочется реабилитироваться в России. Прием обещает быть жестким.
Восточноевропейский дзен Брюсселя
В сравнении с Россией НАТО имеет общее преимущество по основным системам вооружений. По данным Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне, силы альянса в Европе значительно превосходят силы Западного и Южного военных округов России — 26 европейских членов НАТО имеют почти два миллиона солдат, 7 тысяч танков, 11 тысяч артиллерийских установок и более двух тысяч боевых самолетов.
Три новых российских дивизии на западном стратегическом направлении — всего около 27 тысяч военнослужащих, в то время как силы быстрого реагирования НАТО — 40 тысяч человек.
Мы видим явное превосходство альянса в численности войск и в области обычных вооружений, даже оставляя "за кадром" объекты американской ПРО в Румынии и Польше. А вблизи российских границ дополнительно разворачиваются четыре новых батальона НАТО — плюс четыре тысячи военнослужащих, бронетанковая бригада США, заметна активность альянса в акваториях Балтийского и Черного морей.
Только на "Европейскую инициативу сдерживания" в 2017 году Пентагон потратит 3,4 миллиарда долларов.
И этих партнеров тревожат "Искандеры" в Калининграде.
Землянка НАТО в три наката
На Западе бытует мнение, что в Прибалтике Москва имеет большое военное преимущество, однако статистика НАТО за 2016 год свидетельствует: "Эстония, Литва, Латвия вместе предоставили 23 900 военнослужащих". Не так уж мало в сравнении с войсками Западного военного округа России.
Между тем создается впечатление, будто Прибалтика лихорадочно готовится к третьей мировой — к 2020 году общий оборонный бюджет стран региона планируют увеличить до 2,1 миллиарда долларов.Запад-2017". В ожидании танковых колонн Российской армии Эстония и Литва приобрели в США 380 противотанковых комплексов "Джавелин", а министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подписали совместный договор об упрощенном передвижении войск НАТО. В Эстонию прибыла тяжелая техника армии США. Истребители НАТО регулярно отрабатывают здесь полеты на сверхмалых высотах, а военно-морские силы проводят противоминные операции в Таллинском заливе.
Прибалтика давно стала натовским полигоном, и вскоре даже эстонские дюны могут превратиться в долговременные защищенные огневые точки. Американские и эстонские солдаты активно роют окопы, блиндажи.
Используется тяжелая техника, стенки фортификационных сооружений укрепляются сплошными рядами досок и бревен. Вероятно, землянка НАТО в три наката должна уберечь личный состав от коварных "Искандеров".дает мудрый совет молодым коллегам: "Путин — не Гитлер. Вести с ним переговоры на конкретных условиях будет выгодно всем".
Пока блок НАТО стоит у границ России, которая способна жестко реагировать на подобные вызовы и угрозы, Западу стоит внимательнее следить за реакцией Кремля, чтобы вовремя сделать шаг назад. Если страны НАТО действительно заинтересованы в мирном сосуществовании.