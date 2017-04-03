Землянки НАТО в Прибалтике и коварные российские "Искандеры"

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что развертывание российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области альянс считает угрозой безопасности: "Это доказательство тенденции на милитаризацию и усиление контроля над воздушным пространством". Вероятно, Роуз Геттемюллер не видит особой разницы между "Искандером" и зенитной ракетной системой (ЗРС) С-400.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что на заседании Совета Россия — НАТО Брюссель потребует от Москвы объяснений по поводу переброски "Искандеров" в Прибалтийский регион.

В Минобороны подтвердили передислокацию мобильных ракетных комплексов "Искандер", а МИД России подчеркнул, что Москва не намерена отчитываться перед НАТО по вопросу размещения вооружений в Калининграде.

Риторика Запада о выстраивании российской "стальной арки" от Балтийского до Черного моря — для подрыва позиций альянса — не нова.

В Брюсселе игнорируют миролюбивую позицию Москвы в отношении государств НАТО, создают искусственные поводы для размещения войск в непосредственной близости от российских границ. В Вашингтоне меряются с Россией танками дивизиями , до небес превозносят американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) " Джавелин ", настойчиво вооружают Украину и втягивают под крышу НАТО нейтральные страны Северной Европы (список неполный).

Возможно, альянсу "ближневосточных неудачников" очень хочется реабилитироваться в России. Прием обещает быть жестким.

Восточноевропейский дзен Брюсселя

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не раз заявлял, что ответ на "агрессивное развертывание российских войск" носит оборонительный и пропорциональный характер. У кого-то может сложиться впечатление, что российская угроза реальна, и Европе необходимо включаться в новую гонку вооружений. Рассмотрим цифры и факты.

В сравнении с Россией НАТО имеет общее преимущество по основным системам вооружений. По данным Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне, силы альянса в Европе значительно превосходят силы Западного и Южного военных округов России — 26 европейских членов НАТО имеют почти два миллиона солдат, 7 тысяч танков, 11 тысяч артиллерийских установок и более двух тысяч боевых самолетов.

Три новых российских дивизии на западном стратегическом направлении — всего около 27 тысяч военнослужащих, в то время как силы быстрого реагирования НАТО — 40 тысяч человек.

Мы видим явное превосходство альянса в численности войск и в области обычных вооружений, даже оставляя "за кадром" объекты американской ПРО в Румынии и Польше. А вблизи российских границ дополнительно разворачиваются четыре новых батальона НАТО — плюс четыре тысячи военнослужащих, бронетанковая бригада США, заметна активность альянса в акваториях Балтийского и Черного морей.

Оборонный бюджет России в 2017 году на Западе оценивают в 48,4 миллиарда долларов . Сумма военных бюджетов европейских союзников и Канады — 250 миллиардов долларов. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что бюджет 2017 года Северо-Атлантического альянса увеличен на 26 миллиардов долларов и составил 918 миллиардов долларов

Только на "Европейскую инициативу сдерживания" в 2017 году Пентагон потратит 3,4 миллиарда долларов.

И этих партнеров тревожат "Искандеры" в Калининграде.

Землянка НАТО в три наката

На Западе бытует мнение, что в Прибалтике Москва имеет большое военное преимущество, однако статистика НАТО за 2016 год свидетельствует: "Эстония, Литва, Латвия вместе предоставили 23 900 военнослужащих". Не так уж мало в сравнении с войсками Западного военного округа России.

Между тем создается впечатление, будто Прибалтика лихорадочно готовится к третьей мировой — к 2020 году общий оборонный бюджет стран региона планируют увеличить до 2,1 миллиарда долларов.

Уже сегодня спецслужбы прогнозируют стремительное нападение России под прикрытием российско-белорусских маневров " Запад-2017 ". В ожидании танковых колонн Российской армии Эстония и Литва приобрели в США 380 противотанковых комплексов "Джавелин", а министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы подписали совместный договор об упрощенном передвижении войск НАТО . В Эстонию прибыла тяжелая техника армии США. Истребители НАТО регулярно отрабатывают здесь полеты на сверхмалых высотах , а военно-морские силы проводят противоминные операции в Таллинском заливе.

Прибалтика давно стала натовским полигоном, и вскоре даже эстонские дюны могут превратиться в долговременные защищенные огневые точки. Американские и эстонские солдаты активно роют окопы, блиндажи.

Используется тяжелая техника, стенки фортификационных сооружений укрепляются сплошными рядами досок и бревен. Вероятно, землянка НАТО в три наката должна уберечь личный состав от коварных "Искандеров".

Подобная реакция Запада на независимую политику России выглядит массовым безумием. И все же сила альянса больше не является доминирующим источником политической легитимности. Немногие наши партнеры готовы воспринять новую реальность многополярного мира. Старейшина американской внешней политики Генри Киссинджер дает мудрый совет молодым коллегам : "Путин — не Гитлер. Вести с ним переговоры на конкретных условиях будет выгодно всем".

Пока блок НАТО стоит у границ России, которая способна жестко реагировать на подобные вызовы и угрозы, Западу стоит внимательнее следить за реакцией Кремля, чтобы вовремя сделать шаг назад. Если страны НАТО действительно заинтересованы в мирном сосуществовании.