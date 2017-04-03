В Литве утверждают, что Россия может за 24 часа напасть на страны Балтии

ВИЛЬНЮС, 3 апр — РИА Новости. Литовские спецслужбы утверждают, что уже в этом году Россия может напасть на страны Балтии за 24–48 часов, при этом особую опасность они видят в предстоящих российско-белорусских учениях "Запад-2017".

Отчет об угрозах нацбезопасности с прошлого года готовят Департамент госбезопасности и второй департаментом оперативных служб при Минобороны. В этом году отчет состоит из 38 страниц, в документе описаны основные угрозы для республики, большая часть опасностей, по данным литовских спецслужб, исходит от России, в частности от предстоящих в сентябре российско-белорусских учений "Запад – 2017".

"Возможно, что в сценарии учений предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО, так как часть учений будет проводиться рядом с Литвой, не исключена нарочная или случайная возможность инцидентов", — говорится в представленном отчете.

По утверждению авторов отчета, у России есть возможность начать военные действия против стран Балтии. "Россия уже в этом году может за 24-48 часов начать военные действия против стран Балтии", — отмечается в документе.

При этом в странах Балтии дислоцированы батальоны НАТО неподалеку от границ с РФ, альянс регулярно проводит в регионе маневры. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, группировка НАТО у западных границ России увеличилась за десять лет в восемь раз.

Среди угроз для Литвы в документе особое место занимает раздел, посвященный разведывательной деятельности РФ. Спецслужбы, в отчете указывают, что в Калининградской области вербуются граждане Литвы. "Работник ФСБ РФ Сергей Кулешов активно вербует граждан Литвы, отправляющихся в Калининградскую область", — говорится в отчете. Авторы документа советуют жителям балтийской республики, столкнувшимся с Кулешовым, обращаться в департамент по госбезопасности.

Часть отчета посвящена строящейся на территории Белоруссии АЭС рядом с городом Островец, Гродненской области. "Активная деятельность "формировщиков имиджа" корпорации "Росатом" (лоббистов, дипломатов, журналистов) доказывает особое внимание России к осуществляемым по соседству с Литвой проектам. Возможно, что в ближайшей перспективе это внимание только увеличится", — говорится в отчете.

Российская сторона неоднократно опровергала утверждения о военной угрозе со стороны Москвы независимости балтийских стран. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, такие заявления абсурдны и безосновательны.