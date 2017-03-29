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В мире

Для чего Соединенным Штатам бронетанковая дивизия в Европе

19:1429.03.2017
03200
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен. Январь 2017 года
© AP Photo/ dpa/Ingo Wagner

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Глава европейского командования Вооруженных сил США и Объединенных ВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил в начале недели, на слушаниях в конгрессе, что для сдерживания России на европейском континенте может понадобиться размещение бронетанковой дивизии США, дополнительных сил флота и боевых самолетов пятого поколения. В этом же выступлении Скапаротти призвал к поставкам летального оружия Киеву. Между тем в украинскую Балаклею, где неделю назад на складе боеприпасов начался грандиозный пожар, уже прибыли специалисты Североатлантического альянса.

Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
Американский сенат одобрил вступление Черногории в НАТО
Американский сенат во вторник одобрил вступление Черногории в НАТО, и законодатели рассматривают это решение как "еще один шаг в противостоянии с Россией".

Альянс тревожит "двукратное преимущество" России в Прибалтике, но российскую позицию по вопросам безопасности в Европе Брюссель и Вашингтон традиционно игнорируют.

Во внешнеполитическом тренде антироссийские настроения: бывший американский вице-президент Дик Чейни договорился 27 марта до "акта войны" — России в отношении США.

Воинственная риторика и последовательное возвращение Пентагона на европейский континент не прибавляют безопасности ни Америке, ни Европе. Вероятно, Вашингтон не знает других способов дальнейшего национального процветания. И под предлогом несуществующей российской угрозы инициирует проверенные методы стимулирования американской экономики — гонку вооружений и подготовку к войне за океаном.

Появление на европейском континенте бронетанковой дивизии США отправит мир в середину прошлого века, но защитят ли Европу американские танки?

Главная ударная сила

Бронетанковая дивизия считается ударным (наступательным) средством командования и в сухопутных войсках обладает наибольшими боевыми возможностями на стратегических (операционных) направлениях.

Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен. Январь 2017 года
© AFP 2017/ Patrik Stollarz
Янки в танке. У Европы теперь – три беды
В американской дивизии по штату: 17 тысяч военнослужащих, 290 танков "Абрамс", 330 единиц БМП и БРМ "Бредли", 348 бронетранспортеров (М113). Кроме "брони", есть еще 24 реактивные системы залпового огня, 24 зенитных ракетных комплекса "Авенджер", значительные средства огневой поддержки с воздуха — 50 вертолетов "Апач", 30 многоцелевых "Блэк Хок", 54 разведывательных "Кайова" и 12 вертолетов РЭБ. 60 единиц СПТРК "Тоу", 312 ПТРК "Дракон" и прочие мелочи, которые можно опустить.

По мнению американских военных специалистов, успех современного общевойскового боя зависит от высокой огневой мощи, ударной силы и мобильности войск. То есть успех на европейском ТВД во многом зависит от бронетанковой дивизии, которая в наступлении послужит для развития успеха, в обороне станет мощным средством для контратак из глубины и прикрытия флангов.

Грузовики с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD. Архивное фото
© AP Photo/ U.S. Force Korea
Россия примет контрмеры в ответ на развертывание ПРО США
В армии США наступательный характер действий считается одним из важнейших факторов уничтожения противника. Внезапность обеспечивается скрытностью и быстротой действий, введением противника в заблуждение относительно своих намерений, применением неожиданных для него средств, включая ядерное оружие. Танки могут наступать даже через эпицентр радиоактивного заражения местности, сразу после нанесения ядерного удара.

Советская стратегия в годы холодной войны предусматривала возможность танкового прорыва до пролива Ла-Манш. В СССР было около 60 тысяч танков разных модификаций. Поэтому бронетанковая техника США поддерживала европейских союзников и после высадки в Нормандии в 1944 году, и после окончания Второй мировой войны. Лишь в апреле 2013 года из Европы вывезли последние 22 танка США.

До 2017 года на европейском континенте дислоцировались только 173-я десантная бригада и 2-й кавалерийский полк американской армии.

Ренессанс наступил в январе 2017 года, когда в Восточную Европу прибыла для постоянной дислокации американская танковая бригада.

И уже в марте американский генерал Скапаротти объявил конгрессу: "Сейчас у нас более 60 тысяч военных всех родов войск размещены в Европе. <…> Мы ищем пути модернизации этих сил, чтобы обеспечить себе лучшие позиции. Особенно учитывая модернизацию России".

Ранее Белый дом выделил в 2017 году более 3,4 миллиарда долларов на "Европейскую инициативу сдерживания" и "значительное расширение" американского военного присутствия в Европе. При этом в Пентагоне намерены разговаривать с Россией лишь с "позиции силы".

Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США. Архивное фото
© AFP 2017/ Ziv Koren
В Генштабе рассказали об угрозе ПРО США для спутников
Генштаб ВС РФ заявил, что зона контроля РЛС США охватывает почти всю территорию России, американская система ПРО представляет угрозу для российских спутников, противоракеты Standard 3 модификации 2А с 2018 года способны будут перехватывать стратегические баллистические ракеты на конечном, среднем и восходящем участках траектории полета МБР.

Ранее мы сообщали о размещении войск НАТО в Восточной Европе. Для борьбы с Россией США пытаются мобилизовать всю Северную Европу и Украину. Для полного ощущения грядущего европейского апокалипсиса у границ России не хватает лишь бронетанковой дивизии США.

Истинное лицо

Иракский мальчик на месте авиаудара в Каяре во время операции против ИГ в Мосуле. Архивное фото
© AFP 2017/ Bulent Kilic
В 2016 году США сбросили более 26 тысяч бомб в семи странах мира
В Комитете палаты представителей по делам вооруженных сил в начале недели прошли слушания на тему "Военная оценка деятельности России и вызовов безопасности Европы". В своем выступлении руководитель Европейского командования Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти подчеркнул кардинальную роль европейского региона для национальных интересов США: "Наша архитектура безопасности защищает более миллиарда человек, а также трансатлантическую торговлю, обеспечивающую более половины мирового валового продукта. <…> Россия сегодня из партнера превратилась в антагониста. Страны, граничащие с Россией, в особенности Украина и Грузия, находятся в опасности из-за враждебного воздействия России и военной агрессии". Многовато пафоса и слишком мало фактов.

Между тем Россия ничем не угрожает вышеупомянутому миллиарду человек, а США лишь в 2016 году сбросили более 26 000 бомб в семи странах мира. Закономерно возникает вопрос: чем отличаются американские генералы от террористов, которые приходят куда хотят и стреляют во всех, кто не разделяет их "ценностей"?

Американский политический журнал CounterPunch пишет: "Со времен окончания Второй мировой войны США:

— попытались свергнуть более пятидесяти иностранных правительств, большинство из которых были избраны демократическим путем;

— сбрасывали бомбы на население более тридцати стран;

— пытались убить более пятидесяти глав иностранных государств;

— пытались подавить популистские и националистические движения в двадцати странах;

— грубо вмешивались в демократические выборы по меньшей мере в тридцати странах".

© AP Photo/ Felipe Dana
Мальчик на велосипеде в Мосуле

Дым на месте авиаударов ВВС США в окресностях Мосула. Архивное фото
© AP Photo
Президент Ирака призвал расследовать ошибки США в ходе авиаударов
История продолжается. Президент Ирака Фуад Масум во вторник призвал расследовать ошибки США в ходе авиаударов. Иракские СМИ сообщили, что жертвами бомбардировок международной коалиции во главе с США в Мосуле стали не менее 200 человек. На этом фоне вопрос "Кто убил больше мирных жителей в Сирии — США или Россия?" выглядит, безусловно, риторическим.

Новые экономические приоритеты Вашингтона, военно-политический кризис американской исключительности и турбулентность в Белом доме не должны привести к деструктивному "диалогу" Европы с российскими "Искандерами", а США — с российскими "Булавами".

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