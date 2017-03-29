Лавров назвал абсурдными заявления о российской угрозе странам Балтии

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Заявления о российской угрозе странам Балтии абсурдны и безосновательны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Периодически раздающиеся из Вильнюса, Риги и Таллина заявления о том, что Россия угрожает идентичности балтийских стран и вынашивает против них некие агрессивные замыслы, абсурдны и абсолютно безосновательны. Не зря у нас говорят – у страха глаза велики", — сказал он, отвечая на вопросы читателей газеты "Аргументы и факты".

"Мы-то как раз хорошо понимаем сугубо политическую конъюнктурную подоплеку подобных утверждений – видимо, таким образом пытаются решать внутренние проблемы, мобилизовывать избирателей путем раскручивания образа внешнего врага", — добавил министр. По его словам, подобная риторика с призывами к ужесточению санкций в отношении России, спекуляциями о "российской военной угрозе", недружественное поведение в международных форматах создает негативный фон в двусторонних делах.

"Сохраняются и "застарелые" раздражители, связанные в том числе с неблагополучной гуманитарной ситуацией и дискриминацией русскоязычного населения в этих странах. В данной области наши требования подкрепляются рекомендациями профильных международных организаций, доклады которых содержат критические отзывы о ситуации в правочеловеческой сфере в Прибалтике", — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия не может не реагировать на такие чувствительные для российского общества темы, как предпринимаемые при участии властей стран Балтии попытки искажения истории, героизации нацистов и их местных пособников.

"В то же время не видим непреодолимых препятствий для того, чтобы отношения России с прибалтийскими государствами развивались в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Всегда открыты к взаимоуважительному диалогу, совместному поиску конструктивных решений накопившихся вопросов. Дело за встречной готовностью", — сказал Лавров.