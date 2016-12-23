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Безопасность

"Бореи" с "Булавой": самая эффективная часть российской ядерной триады

19:5223.12.2016
(обновлено: 19:53 23.12.2016)
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Новый атомный подводный ракетный крейсер проекта Борей получит наименование Князь Пожарский
© Фото: СЕВМАШ

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

23 декабря на большой пресс-конференции по итогам 2016 года президент России Владимир Путин отметил: "Мы проделали очень большую работу по модернизации ракетно-ядерного потенциала Российской Федерации, наших Вооружённых Сил… Это касается морской составляющей… Вводятся в строй новые атомные подводные лодки стратегического назначения с новыми типами ракет на борту". И добавил, что Россия действует в строгом соответствии со всеми договорённостями, включая СНВ-3.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Путин отреагировал на слова Трампа о ядерном потенциале США

В этот же день на Севмаше заложили восьмую субмарину проекта 955 "Борей". Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) получил имя князя Дмитрия Пожарского, и станет завершающим в серии из восьми "Бореев" (b пятым в линейке усовершенствованных).

Россия прилагает огромные усилия и средства для строительства современного подводного флота. Что значат для страны восемь могучих и очень дорогих "Бореев" с общим ядерным потенциалом 148 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) морского базирования Р-30 "Булава"?

Неотвратимое возмездие

Один РПКСН проекта 955 "Борей" имеет боевую мощь, значительно превосходящую возможности общевойсковой армии.

В январе 2013 года, на церемонии ввода в состав ВМФ первого РПКСН "Борей" Владимир Путин заявил: "Юрий Долгорукий" – атомный ракетоносец нового поколения. Лодки такого класса станут важнейшим элементом морской составляющей российских стратегических сил, гарантом глобального баланса, безопасности России и её союзников".

Атомный подводный ракетный крейсер. Архивное фото
© РИА Новости. Юрий Кавер
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Стратегические АПЛ регулярно патрулируют Арктику и Мировой океан
Прошло не так много времени, а в строю ВМФ – уже три корабля проекта 955 – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах". И до 23 декабря на "Севмаше" строились четыре усовершенствованных "Борея-А" – "Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III".

Атомные субмарины – самое сложное и совершенное оружие человечества. В стратегической ядерной триаде подводные силы ВМФ России наиболее эффективны, автономны и скрытны. Подводные лодки не зависят от метеоусловий, и могут выполнять задачи за тысячи миль от российских берегов.

© РИА Новости. Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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Атомная подводная лодка "Юрий Долгорукий"

Серия РПКСН "Борей" с 2020 года (и до второй половины XXI века) станет основой морской составляющей российских стратегических сил ядерного сдерживания (СЯС). Восемь "Бореев"  и шестнадцать сменных экипажей РПКСН обеспечат России постоянное присутствие и высокую боевую устойчивость СЯС в различных районах Мирового океана.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 "Борей" (955А "Борей – М") разработан в ЦКБ морской техники "Рубин". При длине около 170 м, ширине 13,5 м и полном водоизмещении 24 тысячи тонн, РПКСН несет на борту 16 – 20 МБР "Булава-30" и несколько крылатых ракет. Максимальный радиус действия МБР – 8000 км. "Булава"  имеет мощный твердотопливный двигатель, относительно небольшие размеры, высокую скорость и маневренность, способна преодолевать современную систему ПРО.

Танки Армата механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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NI составил топ-5 самых мощных российских вооружений будущего
Повторюсь, к 2020 году на восьми субмаринах "Борей" и "Борей-А" будет размещено 148 МБР морского базирования, в общей сложности 1480 боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100 – 150 килотонн каждый. И это не всё.

РПКСН имеет 8 носовых 533-мм торпедных аппаратов, около 40 торпед, ракето-торпед или самотранспортирующихся мин, самоходные приборы гидроакустического противодействия.

Гидроакустический комплекс (ГАК) "Борея" позволяет обнаруживать вражеские корабли на расстоянии в полтора раза большем, чем аналогичные системы самых совершенных американских подлодок класса "Вирджиния". ГАК российского подводного крейсера – единый цифровой комплекс, который обеспечивает гидроакустическую связь, обнаруживает и классифицирует цели, решает вспомогательные задачи (измерение толщины льда, поиск полыней).

Стратегическая атомная подводная лодка проекта 955 Борей. Архивное фото
© Фото: ОАО "ПО Севмаш"
ЦКБ "Рубин" работает над модернизацией проекта АПЛ "Борей"
Максимальная глубина погружения РПКСН "Борей" – 480 м. Автономность по провианту – 90 суток. По системам энергоснабжения, регенерации воздуха и очистки воды ракетоносец может быть автономен десятилетиями. Состав экипажа – 107 человек, для которых на крейсере имеется всплывающая спасательная камера.

РПКСН проекта "Борей – М" (разработка 2011 года) отличается от базовой модели еще более низким уровнем создаваемых кораблем физических полей (повышенной скрытностью), более совершенными средствами связи, системами управления бортовым вооружением. Предусмотрена модернизация "Бореев".

Северный ветер

Президент России Владимир Путин во время совещания с командующими войсками военных округов РФ в министерстве обороны РФ в Москве
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Гиперзвуковая стратегия: чем Россия сильнее любого потенциального агрессора
Несмотря на враждебную риторику, Западу не удается сформировать образ отсталой России, потому что не все российские технологии доступны экономически более развитым странам мира. И российский ракетный комплекс Д-19М "Булава" разработан после распада Советского Союза.

При строительстве серии атомных подводных ракетоносцев проекта "Борей-А" реализованы новейшие технологии и самые последние достижения в области подводного кораблестроения, учтены технические требования главного командования ВМФ к РПКСН 4-го поколения.

Подобные инвестиции и успехи России беспокоят Запад. Портал Business Insider называет "Борей" в числе 11 лучших систем российского оружия. И американцы столь же высоко оценивают возможности подводного ракетоносца.

Атомная подводная лодка (АПЛ) Юрий Долгорукий во время ходовых испытаний летом 2009 года. Архивное фото
© РИА Новости. Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
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Business Insider назвал 11 лучших российских систем вооружений
Сегодня в составе ВМФ России – более 75 субмарин разных проектов, в которых отражены важные особенности отечественного подводного флота: прочный корпус из особых сортов стали или титана (это практически вечный и немагнитный металл, что осложняет обнаружение противником), надежный подводный старт ракет (даже залпом), чуткий гидроакустический комплекс, превосходные мореходные качества. Подводный флот России сегодня во многом определяет стратегию США и НАТО.

Мифологический Борей – северный ветер возмездия, и название РПКСН – это знак для вероятного противника. Есть и другие знаки.

Многоцелевую атомную субмарину 5-го поколения планируется разработать до 2020 года. По сообщениям СМИ, 27 ноября Россия провела испытания гигантской торпеды с ядерной силовой установкой, торпеда способна нести термоядерный заряд мощностью до 100 мегатонн на расстояние до 10 тысяч километров.

Характеристики и вооружение подводного крейсера "Князь Пожарский"
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