ВМФ России рассчитывает получить в этом году 40 кораблей и судов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр — РИА Новости. Военно-морской флот России планирует в этом году получить 40 кораблей и судов различного класса, сообщил журналистам главкомандующий ВМФ РФ Владимир Королев.

"В этом году мы планируем получить 40 кораблей и судов, в том числе фрегаты "Адмирал Горшков", "Адмирал Макаров", мы планируем получить малые ракетные катера. Ну и закладки кораблей будут в этом году", — отметил главком.