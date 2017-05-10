Министр обороны США пообещал защитить балтийские страны

ВИЛЬНЮС, 10 мая — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис, находящийся в Литве с визитом, в среду заявил, что США готовы защищать балтийские страны и дислоцировать оборонительные системы.

"Те конкретные системы противоракетной обороны, которые мы дислоцируем здесь, мы считаем необходимыми. Россия также разместила свое вооружение в регионе, и это нам известно. И они знают, что никакой угрозы наша деятельность в Литве или другой демократической стране для них не несет. Мы дислоцируем только оборонительные системы, для того чтобы обеспечить суверенитет государств", — заявил Мэттис на пресс-конференции после встречи в Вильнюсе с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

На вопрос журналистов о возможном размещении в странах Балтии зенитно-ракетного комплекса дальнего действия Patriot, Мэттис ответил, что этот вопрос должен решаться в рамках консультаций. "Мы дислоцируем эти системы тогда, когда решим, что это делать необходимо", — добавил он.

Грибаускайте обратила внимание на необходимость постоянной дислокации военнослужащих США в странах Балтии и дополнительных обязательных средствах обороны. Конкретных деталей о них президент не уточнила, добавив, что все решения будут приниматься в рамках общих консультаций.

Российская сторона неоднократно опровергала утверждения о военной угрозе со стороны Москвы независимости балтийских стран. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, такие заявления абсурдны и безосновательны. В Москве подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. Как отметил Лавров, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

В настоящее время в Литве размещена рота американских военных, танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

На последнем саммите НАТО в Варшаве было принято решение об усилении восточного фланга альянса. Альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.