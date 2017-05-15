В Польше стартовали военные учения с участием батальона НАТО

ВАРШАВА, 15 мая — РИА Новости. Около 2,5 тысячи военнослужащих, в том числе батальон НАТО, принимают участие в учениях "Пума", которые начинаются в понедельник в польском городе Ожише (Варминьско-Мазурское воеводство на северо-востоке страны), передает агентство PAP.

"Солдаты будут тренироваться в обороне территории, а командиры — проверять способы управления многонациональным подразделением", — заявил командир 15-й механизированной бригады генерал Ярослав Громадзинский, добавив, что целью учений является "синхронизация элементов командования в ситуации введения нового батальона в структуру бригады".

"Батальон на время учения подчинен 15-й механизированной бригаде, поэтому мы будем управлять батальоном через бригаду", — пояснил он.

Сценарий нынешних учений предполагает возникновение вооруженного конфликта, но не в классическом смысле, а в условиях гибридной войны. По словам генерала, на первом этапе учений подразделения будут приведены в боевую готовность, на втором этапе военнослужащие будут вести оборону территории.

На полигоне в Ожише будет использована техника всех видов войск, входящих в состав бригады, в том числе подразделения танков, боевые машины пехоты, а также артиллерия и силы ПВО.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.