В Польше стартовали военные учения с участием батальона НАТО

ВАРШАВА, 15 мая — РИА Новости. Около 2,5 тысячи военнослужащих, в том числе батальон НАТО, принимают участие в учениях "Пума", которые начинаются в понедельник в польском городе Ожише (Варминьско-Мазурское воеводство на северо-востоке страны), передает агентство PAP.
"Батальон на время учения подчинен 15-й механизированной бригаде, поэтому мы будем управлять батальоном через бригаду", — пояснил он.
Сценарий нынешних учений предполагает возникновение вооруженного конфликта, но не в классическом смысле, а в условиях гибридной войны. По словам генерала, на первом этапе учений подразделения будут приведены в боевую готовность, на втором этапе военнослужащие будут вести оборону территории.
На саммите в Варшаве в 2016 году альянс принял решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.