США
23.1223 декабря06:21МСК
USD60.86-0.25
EUR63.56-0.05
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Российский козловой кран-шпион в Литве тревожит НАТО

19:5521.12.2016
(обновлено: 08:57 22.12.2016)
987451923
Тепловоз 2М62 на Литовских железных дорогах. Архивное фото
© Tocekas

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Вокруг российского козлового контейнерного крана на рельсовом ходу, который закупили в Литве, разгорелся скандал: его подозревают в шпионаже против НАТО.

Депутаты Сейма и другие официальные лица Литвы выступают против Литовской железной дороги (Lietuvos gelezinkeliai), которая недавно приобрела в России партию локомотивов и козловый кран большой грузоподъемности (41 т). Двухконсольный контейнерный кран на рельсовом ходу вызвал опасения натовских контрразведчиков еще на стадии монтажа.

Президент Литвы Даля Грибаускайте. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президенты Литвы и Эстонии сошлись во мнении о России
Локомотивы Литовской железной дороге (ЛЖД) поставил российский "Трансмашхолдинг", продукция которого успешно эксплуатируется в Польше, Финляндии, Китае и многих других странах мира. Вторую поставку (за 1,054 млн. евро) осуществил "Балткран", который участвует в строительстве моста через Керченский пролив. И руководство ЛЖД пало жертвой "охоты на ведьм".

Якобы угрожающие национальной безопасности сделки проведены "в обход официальной внешней политики Литвы".

Ранее страны Балтии решили отказаться от российской электроэнергии, и все-таки "пережитками советского прошлого" в Прибалтике еще на многие десятилетия останутся сотни мостов, развитая железнодорожная сеть с неевропейской колеёй, производство запчастей к технике "вероятного противника". Не говоря уже об активном использовании в странах Балтии современного российского программного обеспечения.

Почему же в эпицентре военно-политического (шпионского) скандала оказался козловый кран?

Угроза национальной безопасности

Солдат с флагом Литвы. Архивное фото
© Фото: Министерство национальной обороны Литвы/Ieva Budzeikaitė
Литва возобновляет призыв в армию на фоне "российской угрозы"
Летом 2015 года "Балткран" выиграл объявленный конкурс на поставку ЛЖД контейнерного крана, и через год установил его на железнодорожной станции города Шяштокай Лаздийского района Литвы. Там же (по условиям контракта) российское предприятие осуществляет технический контроль за работой оборудования.

Монтаж крана совпал с прибытием на станцию Шяштокай эшелонов с военной техникой НАТО для масштабных маневров Saber Strike-2016.

Современный, компьютеризированный кран с дистанционной системой управления, оснащенный четырьмя мощными видеокамерами, произвел неизгладимое впечатление на военнослужащих из 13 стран альянса. Возможно, кому-то воображение дорисовало скрытые функции сканирования контейнеров и передачи данных в Кремль через орбитальную группировку спутников Минобороны РФ.

Специалисты НАТО сканировали металлические балки крана, проверили электронное оборудование, ничего не нашли, но горький осадок и подозрения остались. Тем более что президент Литвы Даля Грибаускайте, Департамент Госбезопасности и Министерство обороны Литвы ничего не знали об опасной сделке ЛЖД с Россией. Разгорелся военно-политический скандал.

13 декабря агенты спецслужбы и аудит пришли с обысками в ЛЖД, и выявили  нарушение антироссийских санкций и работу против имиджа страны. Оказалось, что ЛЖД связаны с заводом "Силовые Агрегаты – Группа ГАЗ" в Ярославле, российским концерном "Трансмашхолдинг" и военно-промышленным концерном "Калашников".

Постепенно робот-шпион (козловый кран) и российская орбитальная группировка (ГРУ) над литовским полустанком Шяштокай приобретали реальные очертания.

Логотип и флаги стран-участниц НАТО. Архив
© Flickr/ Downing Street
Концепция "диалога в обороне" отражает страх НАТО перед Россией
Глава Минтранса Литвы Рокас Масюлис в один день сменил всё правление железнодорожной компании Lietuvos geležinkeliai.

16 декабря литовским железнодорожникам представили новое руководство. Правление ЛЖД возглавил проверенный Ромас Швядас (работал заместителем министра энергетики в правительстве консерватора Андрюса Кубилюса в 2008 – 2012 годах). Генеральным директором АО Lietuvos geležinkeliai назначен стойкий Мантас Бартушка (ранее – гендиректор АО Klaipėdos nafta). Бывший глава ЛЖД, падкий на российские технологии Стасис Дайлидка, уволился, объяснив свое решение невозможностью продуктивно работать в условиях политического давления.

Между тем, директор департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис убеждает сограждан, что Россия остается главной угрозой для национальной безопасности его страны.

Старый город Вильнюса, Литва. Архивное фото
© Fotolia/ dinozzaver
Посол ЕС в Москве посоветовал Литве "успокоиться" по отношению к России
20 декабря литовские СМИ растиражировали мысли отставного офицера департамента государственной безопасности Сигитаса Буткуса, который лучше других знает, как следует бороться против России. Оказывается, для победы достаточно запретить всякое сотрудничество с соседом. По мнению Буткуса, важные госструктуры, включая министерство обороны, покупают у России или российских граждан, проживающих в Литве, товары и услуги. Например, ремонтируют боевые вертолеты в России, приобретают топливо у российской компании "Лукойл", а программное обеспечение российского производства используется в Банке Литвы (Центробанке), МВД, Минобороны и в других госучреждениях. Бывший агент возмущен опасной для государства ситуацией.

Кстати, не этого ли Сигитаса Буткуса в бытность его военным атташе посольства Литвы в Москве (в 2004 году) выпроводили "в связи с деятельностью, наносящей ущерб интересам России"?

О советском прошлом

Пока Сейм Литвы или Брюссель не решили судьбу российского козлового крана на передовом рубеже НАТО, вспомним, как всё начиналось.

Международная паромная переправа Мукран - Клайпеда
© РИА Новости. Улозявичюс Аудрюс
Перейти в фотобанк
За что боролись. ЕС потребовал от Литвы беречь советское наследство
В советский период в сельскохозяйственной Прибалтике построили лучшие в СССР заводы и фабрики, дороги, сотни мостов, десятки электростанций, множество других объектов базовой инфраструктуры.

Еще в ходе Великой Отечественной войны, сразу после освобождения от немецких войск началось экономическое восстановление Прибалтики. И к 1947 году промышленность прибалтийских союзных республик превзошла довоенный уровень (остальная страна лежала в руинах).

В 1970-х годах прибалтийские республики лидировали в СССР по объему инвестиций в основной капитал на душу населения – Госплан сделал ставку на использование прибалтийских портов и массовый отдых на побережье Балтийского моря. К 1950 году количество курортов и санаториев на Рижском взморье выросло в 16 раз.

В 1989 году Верховный Совет СССР принял закон об экономической самостоятельности Литвы, Латвии и Эстонии. В 1990 году Латвия занимала 40 место в мире по ВВП на душу населения, Литва – 39 место, Эстония – 46 место.

Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях в Латвии. Архивное фото
© РИА Новости. Оксана Джадан
Перейти в фотобанк
Прибалтика как полигон для НАТО
К 1991 году Прибалтика располагала развитой сетью шоссейных дорог, хорошо оборудованными морскими портами, современной обрабатывающей промышленностью и энергетикой. Уровень промышленного развития прибалтийских республик, по меркам СССР, был высочайшим. Развивались химическое (ПО "Азот") и металлургическое производство, судостроение. Крупнейшие в Европе заводы – автомобильный RAF, электротехнический ВЭФ и Рижский вагоностроительный – производили продукцию для всего СССР. В Литве с 1980 года действовал Мажейкяйский НПЗ мощностью 15 млн. тонн, который удовлетворял потребности всей Прибалтики в нефтепродуктах.

© РИА Новости. Паже
Перейти в фотобанк
Рабочие Рижского вагоностроительного завода сваривают детали вагонов в сборочном цехе. Архивное фото

Тем разительнее перемены, произошедшие в странах Балтии за последние четверть века. И на этом депрессивном фоне Литва бравирует русофобией, планирует приобрести ракетно-артиллерийские системы. Пожалуй, осталось только демонтировать российский кран, перековать советские рельсы на мечи, превратить шоссейные дороги в полигон для НАТО, и далее неторопливо погружаться в средневековье.

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
85 пользователей оставили 98 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (78)
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.