Российский козловой кран-шпион в Литве тревожит НАТО

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Вокруг российского козлового контейнерного крана на рельсовом ходу, который закупили в Литве, разгорелся скандал: его подозревают в шпионаже против НАТО.

Депутаты Сейма и другие официальные лица Литвы выступают против Литовской железной дороги (Lietuvos gelezinkeliai), которая недавно приобрела в России партию локомотивов и козловый кран большой грузоподъемности (41 т). Двухконсольный контейнерный кран на рельсовом ходу вызвал опасения натовских контрразведчиков еще на стадии монтажа.

Локомотивы Литовской железной дороге (ЛЖД) поставил российский " Трансмашхолдинг ", продукция которого успешно эксплуатируется в Польше, Финляндии, Китае и многих других странах мира. Вторую поставку (за 1,054 млн. евро) осуществил " Балткран ", который участвует в строительстве моста через Керченский пролив. И руководство ЛЖД пало жертвой "охоты на ведьм".

Якобы угрожающие национальной безопасности сделки проведены "в обход официальной внешней политики Литвы".

Ранее страны Балтии решили отказаться от российской электроэнергии, и все-таки "пережитками советского прошлого" в Прибалтике еще на многие десятилетия останутся сотни мостов, развитая железнодорожная сеть с неевропейской колеёй, производство запчастей к технике "вероятного противника". Не говоря уже об активном использовании в странах Балтии современного российского программного обеспечения.

Почему же в эпицентре военно-политического (шпионского) скандала оказался козловый кран?

Угроза национальной безопасности

Летом 2015 года "Балткран" выиграл объявленный конкурс на поставку ЛЖД контейнерного крана, и через год установил его на железнодорожной станции города Шяштокай Лаздийского района Литвы. Там же (по условиям контракта) российское предприятие осуществляет технический контроль за работой оборудования.

Монтаж крана совпал с прибытием на станцию Шяштокай эшелонов с военной техникой НАТО для масштабных маневров Saber Strike-2016.

Современный, компьютеризированный кран с дистанционной системой управления, оснащенный четырьмя мощными видеокамерами, произвел неизгладимое впечатление на военнослужащих из 13 стран альянса. Возможно, кому-то воображение дорисовало скрытые функции сканирования контейнеров и передачи данных в Кремль через орбитальную группировку спутников Минобороны РФ.

Специалисты НАТО сканировали металлические балки крана, проверили электронное оборудование, ничего не нашли, но горький осадок и подозрения остались. Тем более что президент Литвы Даля Грибаускайте, Департамент Госбезопасности и Министерство обороны Литвы ничего не знали об опасной сделке ЛЖД с Россией. Разгорелся военно-политический скандал.

13 декабря агенты спецслужбы и аудит пришли с обысками в ЛЖД, и выявили нарушение антироссийских санкций и работу против имиджа страны. Оказалось, что ЛЖД связаны с заводом "Силовые Агрегаты – Группа ГАЗ" в Ярославле, российским концерном "Трансмашхолдинг" и военно-промышленным концерном "Калашников".

Постепенно робот-шпион (козловый кран) и российская орбитальная группировка (ГРУ) над литовским полустанком Шяштокай приобретали реальные очертания.

Глава Минтранса Литвы Рокас Масюлис в один день сменил всё правление железнодорожной компании Lietuvos geležinkeliai.

16 декабря литовским железнодорожникам представили новое руководство. Правление ЛЖД возглавил проверенный Ромас Швядас (работал заместителем министра энергетики в правительстве консерватора Андрюса Кубилюса в 2008 – 2012 годах). Генеральным директором АО Lietuvos geležinkeliai назначен стойкий Мантас Бартушка (ранее – гендиректор АО Klaipėdos nafta). Бывший глава ЛЖД, падкий на российские технологии Стасис Дайлидка, уволился, объяснив свое решение невозможностью продуктивно работать в условиях политического давления.

Между тем, директор департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис убеждает сограждан, что Россия остается главной угрозой для национальной безопасности его страны.

20 декабря литовские СМИ растиражировали мысли отставного офицера департамента государственной безопасности Сигитаса Буткуса, который лучше других знает, как следует бороться против России. Оказывается, для победы достаточно запретить всякое сотрудничество с соседом. По мнению Буткуса, важные госструктуры, включая министерство обороны, покупают у России или российских граждан, проживающих в Литве, товары и услуги. Например, ремонтируют боевые вертолеты в России, приобретают топливо у российской компании "Лукойл", а программное обеспечение российского производства используется в Банке Литвы (Центробанке), МВД, Минобороны и в других госучреждениях. Бывший агент возмущен опасной для государства ситуацией.

Кстати, не этого ли Сигитаса Буткуса в бытность его военным атташе посольства Литвы в Москве (в 2004 году) выпроводили "в связи с деятельностью, наносящей ущерб интересам России"?

О советском прошлом

Пока Сейм Литвы или Брюссель не решили судьбу российского козлового крана на передовом рубеже НАТО, вспомним, как всё начиналось.

В советский период в сельскохозяйственной Прибалтике построили лучшие в СССР заводы и фабрики, дороги, сотни мостов, десятки электростанций, множество других объектов базовой инфраструктуры.

Еще в ходе Великой Отечественной войны, сразу после освобождения от немецких войск началось экономическое восстановление Прибалтики. И к 1947 году промышленность прибалтийских союзных республик превзошла довоенный уровень (остальная страна лежала в руинах).

В 1970-х годах прибалтийские республики лидировали в СССР по объему инвестиций в основной капитал на душу населения – Госплан сделал ставку на использование прибалтийских портов и массовый отдых на побережье Балтийского моря. К 1950 году количество курортов и санаториев на Рижском взморье выросло в 16 раз.

В 1989 году Верховный Совет СССР принял закон об экономической самостоятельности Литвы, Латвии и Эстонии. В 1990 году Латвия занимала 40 место в мире по ВВП на душу населения, Литва – 39 место, Эстония – 46 место.

© РИА Новости. Паже Перейти в фотобанк Рабочие Рижского вагоностроительного завода сваривают детали вагонов в сборочном цехе. Архивное фото

К 1991 году Прибалтика располагала развитой сетью шоссейных дорог, хорошо оборудованными морскими портами, современной обрабатывающей промышленностью и энергетикой. Уровень промышленного развития прибалтийских республик, по меркам СССР, был высочайшим. Развивались химическое (ПО "Азот") и металлургическое производство, судостроение. Крупнейшие в Европе заводы – автомобильный RAF, электротехнический ВЭФ и Рижский вагоностроительный – производили продукцию для всего СССР. В Литве с 1980 года действовал Мажейкяйский НПЗ мощностью 15 млн. тонн, который удовлетворял потребности всей Прибалтики в нефтепродуктах.

Тем разительнее перемены, произошедшие в странах Балтии за последние четверть века. И на этом депрессивном фоне Литва бравирует русофобией, планирует приобрести ракетно-артиллерийские системы. Пожалуй, осталось только демонтировать российский кран, перековать советские рельсы на мечи, превратить шоссейные дороги в полигон для НАТО, и далее неторопливо погружаться в средневековье.