Балтфлот до конца года получит ракетный корабль и истребители Су-30СМ
09:1217.05.2017
(обновлено: 09:14 17.05.2017)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Балтийский флот (БФ) получит новейший малый ракетный корабль и истребители Су-30СМ до конца 2017 года, сообщил командующий БФ вице-адмирал Александр Носатов.
"До конца года мы ожидаем еще один новейший малый ракетный корабль. Вспомогательный флот пополнится пятью новыми судами обеспечения. Авиация флота продолжит пополняться самолетами Су-30СМ, для которых уже переучены экипажи соединения морской авиации", — заявил Носатов в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в номере за среду.
Он также отметил, что активно развивается инфраструктура базирования кораблей БФ.
Многоцелевой истребитель Су-30