CТРАТКОМ в конгрессе США предлагает "дожать" Россию силой

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Глава Стратегического командования ВС США (СТРАТКОМ) генерал Джон Хайтен во вторник в конгрессе заявил, что у Соединенных Штатов "нет защиты" от крылатых ракет наземного базирования, которые недавно развернуты в Волгоградской области и еще одном регионе.

По мнению генерала Джона Хайтена, российская ракетная система "может угрожать большей части континентальной Европы". В очередной раз в конгрессе было заявлено, что Россия нарушает Договор РСМД, и потому вести разговор с Москвой необходимо с позиции силы.

СТРАТКОМ не раскрыло характеристик новой крылатой ракеты наземного базирования, но эксперты допускают, что у нее имеется ядерная боеголовка, и США "должны понять, что с этим делать" в будущем.

Ранее Джон Хайтен заявлял, что арсенал тактического ядерного оружия России значительно превосходит аналогичные запасы США, что Россия изучает значительные военные возможности, включая лазеры, для использования в космосе, и это может угрожать американским спутникам.

Коллегу поддерживает заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов США генерал Пол Сельва, который считает, что к 2027 году стратегические бомбардировщики B-52 не смогут преодолеть ПВО России.

Внушенный конгрессменам тихий ужас прямо пропорционален росту военного бюджета США. И все же, насколько важно мнение американских генералов в отношениях Вашингтона и Москвы?

© REUTERS/ Yuri Gripas Глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен. 4 апреля 2017 года

Аналогов не имеет

Логика Джона Хайтена — "Нет защиты — надо атаковать" — имеет смысл. Ведь главная задача СТРАТКОМ — не гарантированный ответный удар, а наступательная операция всеми силами и средствами, то есть гарантированный и стремительный выигрыш войны. Стратегическое командование отвечает за планирование, организацию и нанесение быстрого глобального удара (Prompt Global Strike), поэтому интегрирует ПРО, стратегические ядерные, космические, ВМС, ВВС и другие силы (включая подразделения разведки и информационных операций) — для гибкого (многовариантного) применения ядерных и высокоточных средств (в обычном оснащении).

На планете наиболее развитой ядерной триадой — силами наземного, морского и воздушного базирования — обладают США и Россия (третьим в списке значится Китай). Следовательно, наша страна — первая возможная цель СТРАТКОМ на пути к глобальному превосходству в военной сфере, которое является главным из четырех столпов "американской исключительности".

Несмотря на готовность России обсуждать сокращение ядерных потенциалов, администрация Барака Обамы одобрила 30-летнюю программу модернизации ядерной триады стоимостью около триллиона долларов (и в ближайшие 10 лет на эти цели американцы потратят около 400 миллиардов долларов). А президент Дональд Трамп пообещал "историческое увеличение военных расходов", расширение ядерного арсенала США и поддержал руководство СТРАТКОМ в стремлении модернизировать всю ядерную триаду.

Отработка превосходства

Москва не соревнуется с Вашингтоном и придерживается принципа разумной достаточности. На совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам госпрограммы вооружения на 2016-2025 годы замминистра обороны России Юрий Борисов подчеркнул, что страна может создать свою систему быстрого глобального удара, однако следует исходить из оборонительной доктрины . Вероятно, по той же причине в России нет оперативного аналога, подобного СТРАТКОМ, для превентивного сокрушительного удара. И давно имеются эффективные инструменты для " молниеносного ответа ".

Для многих цивилизованных — вроде бы — стран политический диалог в форме военных учений становится привычным.

В марте состоялись маневры Стратегического командования ВС США " Глобальная молния — 2017 ", которые стали самой масштабной проверкой ядерной триады с начала 1990-х.

"Глобальная молния" — ежегодные проверки, в ходе которых отрабатываются алгоритмы обезоруживающего удара стратегическими бомбардировщиками В-2, сухопутными межконтинентальными ракетами "Минитмен" и морскими МБР "Трайдент". И недавние учения последовательно отразили: политический кризис, глобальное противостояние, обмен ядерными ударами. По условиям маневров, Соединенным Штатам противостояли три страны одновременно, и в некоторых публикациях прямо называют Россию, Китай и Иран. СТРАТКОМ доложило об успешном выполнении задач. Здесь можно спорить о разумности людей, которые разрабатывают подобные апокалиптические сценарии, не в этом суть.

Ранее состоялись стратегические учения "Аскетическое испытание — 2017", по условиям которых Пентагон и НАТО реагировали на локальный конфликт в Европе в формате "гибридной войны" (возникают ассоциации с Украиной).

Собственно, европейский ТВД и стал площадкой для СТРАТКОМ и старта американской "Глобальной молнии — 2017".

Вероятно, поднятая по тревоге авиация 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа — не просто учения, а логичный ответ России на "аскетизм" и "молнии" Запада.

Фронтовые бомбардировщики Су-25М, Су-25СМ условно уничтожили " авиационный парк боевых машин ", элементы ПВО и другие важные объекты противника. В течение четырех суток военные летчики выполнят более 120 учебно-боевых вылетов.

Одновременно в Западном военном округе (ЗВО) экипажи двух десятков истребителей-бомбардировщиков Су-34 под прикрытием истребителей МиГ-29СМТ и МиГ-31БМ нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам условного противника на полигоне Погоново.

Зенитные ракетные подразделения ЗВО, оснащенные ЗРС С-300 и С-400 "Триумф", отражают удары средств воздушного нападения условного противника на полигоне Ашулук.

На восьми полигонах Западного военного округа отрабатывают нормативы тактической, инженерной и огневой подготовки танковые и мотострелковые подразделения — около двух тысяч военнослужащих и более 200 единиц боевой техники.