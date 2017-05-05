Балтийский флот возвращается в оперативно важные районы Атлантики

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Корабли Балтийского флота возобновили присутствие в оперативно важных районах в Атлантического океана, сообщил журналистам командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

В частности, 1 мая 2017 года завершилась первая после продолжительной паузы боевая служба корабельной группы Балтийского флота в северо-восточной части Атлантического океана.

"После продолжительного перерыва возобновлено военно-морское присутствие кораблей Балтийского флота в оперативно важных районах Атлантического океана", — сказал Картаполов на Военном совете Западного военного округа.