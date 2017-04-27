Зачем "к порогу России" пригнали американские истребители F-35

Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II на на авиабазе Эмари под Таллином. 25 апреля 2017 года

Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II на на авиабазе Эмари под Таллином. 25 апреля 2017 года

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил вчера, что патрулирование самолетами НАТО воздушного пространства Прибалтики является угрозой международной безопасности, и подчеркнул, что эта деятельность стала составной частью " зоны ограничения доступа ", охватывающей Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря.

Два новейших американских истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 Lightning II днем ранее приземлились на авиабазе Эмари под Таллином.

Появление F-35 в Эстонии не анонсировалось — и потому выглядит преднамеренным актом, направленным на обострение отношений с Россией. Впрочем, это уже не впервые.

Прибытие F-35 для Эстонии оказалось настолько значимым, что на авиабазе Эмари два истребителя и самолет-заправщик KC-135 встречал лично министр обороны республики Маргус Цахкна, который заявил: "Появление в Европе новейшего истребителя, оснащенного самыми современными системами, поможет альянсу поддерживать фундаментальные суверенные права всех стран".

"Голос Америки" сообщил : "ВВС США впервые направили два истребителя F-35 в Эстонию, которая имеет общую границу с Россией протяженностью около 320 километров… Это позволит задействовать истребители F-35A в ознакомительных занятиях по освоению новой техники на Европейском театре и одновременно уверить союзников и партнеров в приверженности США делу мира и стабильности в регионе".

ВВС США планируют развернуть F-35 в Европе на постоянной основе в 2020 году, а пока новейшие истребители переброшены в Европу на несколько недель — для участия в совместных учениях с другими самолетами США и НАТО.

И все же: для чего американские F-35 появились на эстонской авиабазе, в 200 километрах от российской границы?

© AP Photo Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II на на авиабазе Эмари под Таллином. 25 апреля 2017 года © AP Photo Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II на на авиабазе Эмари под Таллином. 25 апреля 2017 года

У порога или на пороге войны

Передислокация F-35 производится в рамках программы НАТО "Инициатива по обеспечению безопасности Европы" (European Reassurance Initiative), которая запущена три года назад и уже приобрела зловещие очертания.

Пентагон называет развертывание F-35 "важной вехой", но даже западные СМИ видят в этом провокацию. Американское издание Washington Examiner сообщает: "F-35 у порога Путина", британский таблоид The Sun радикальнее: "F-35 приземляется на пороге Владимира Путина". Старейший журнал США The Nation дополняет: "Безосновательные в основном обвинения в адрес Кремля в разжигании всевозможных кризисов, от Вашингтона и Европы до Сирии, Украины и Афганистана, увеличивают вероятность российско-американской войны".

Президент США Дональд Трамп 24 апреля на встрече с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом и Джоном Маккейном заявил о намерении противостоять росту влияния России и президента Владимира Путина на мировой арене . Инструменты и методы противостояния выглядят однообразно.

Возможно, для нормализации военно-политической ситуации следует взаимообразно развернуть российские новейшие истребители на Кубе или в одной из стран Латинской Америки? Для чего-то же состоялись вчера в Москве встречи руководства Минобороны России с коллегами из Парагвая, Никарагуа и Бразилии.

Продвижение в мире

Новейший символ американской исключительности — истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35 эксплуатируются с 2012 года, но выпускаются мелкими сериями. В планах компании-производителя и партнеров — строительство 3000 машин.

Первое зарубежное развертывание истребителей F-35 состоялось 18 января 2017 года в Азии, на японской авиабазе Ивакуни.

На Ближнем Востоке первым обладателем американских истребителей пятого поколения в 2016 году стал Израиль (два F-35 по 100 миллионов долларов из партии в 50 машин). В минувший понедельник израильские ВВС получили еще три истребителя F-35, и авиабаза Неватим располагает теперь пятью такими машинами из 50 заказанных. Довести истребители F-35 до состояния готовности к боевому применению здесь планируют к концу 2017 года. Израильские F-35I отличаются от американских электроникой, различными системами наведения и вооружением израильского производства — ракетами Stunner, Spice-1000, Python-5, Derby.

Компания Lockheed Martin также заключила контракт на 450 миллионов долларов с Южной Кореей, то есть Сеул получит три истребителя F-35.

Минобороны США планирует закупить в 2017 году 63 истребителя F-35 и в течение нескольких десятков лет довести их общее количество до 2,5 тысячи. Программа оценивается в 379 миллиардов долларов, то есть на внутреннем рынке цена одного истребителя превышает 151 миллион долларов (в полтора раза дороже израильских F-35). И неслучайно Дональд Трамп принуждает руководство Lockheed Martin к снижению цены истребителя, который должен стать основой тактической авиации США.

© AP Photo / LM Ottero Истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35 © AP Photo / LM Ottero Истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35

Плохая репутация

Lockheed Martin F-35 Lightning II — целое семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения: наземный истребитель для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, палубный истребитель для ВМС США.

Семейство выглядит солидно, однако к машине изначально предъявлялись столь противоречивые требования, что создатели и самолет начали конфликтовать с законами физики и аэродинамики. К примеру, ранее созданный многоцелевой истребитель F-22 превосходит F-35 по предельной высоте полета и крейсерской скорости (более 1,8 Маха и 1,6 Маха соответственно), маневренности и угловой скорости разворота. А главные проблемы — несовершенное программное обеспечение, чрезвычайно дорогая эксплуатация и видимость "невидимки" F-35 российскими средствами ПВО.

Перспективы доработки истребителя американцы уже оценили: "На год дольше, на миллиард дороже". Вместе с США "пролетели" Италия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Канада и Турция, которые также финансировали программу "единого ударного истребителя".

Американское аналитическое издание The National Interest признает, что "сравнительно медленные F-35" могут вступить в бой с "превосходящим по характеристикам противником", и более того:"Пилот F-35 должен любой ценой избегать ближнего боя", следовательно, F-35 не по силам завоевать превосходство в воздухе.

Журнал National Review называет F-35 одним из самых больших провалов в истории американской авиационной промышленности. Итальянскому изданию L'Opinione F-35 напоминает "игру в русскую рулетку".

Однако маркетинг — совсем другая история. Неудачу американского ВПК можно компенсировать ростом продаж истребителя F-35 в Европе и на других континентах, для того и существуют союзники.

Между тем напомним: лучшим истребителем в мире признан российский ПАК ФА. Очевидно, Пентагону не следует устраивать "танец с саблями" в Прибалтике — во избежание технологического унижения и потерь, причем не только репутационных.