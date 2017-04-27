Зачем "к порогу России" пригнали американские истребители F-35

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Два новейших американских истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 Lightning II днем ранее приземлились на авиабазе Эмари под Таллином.
Появление F-35 в Эстонии не анонсировалось — и потому выглядит преднамеренным актом, направленным на обострение отношений с Россией. Впрочем, это уже не впервые.
Прибытие F-35 для Эстонии оказалось настолько значимым, что на авиабазе Эмари два истребителя и самолет-заправщик KC-135 встречал лично министр обороны республики Маргус Цахкна, который заявил: "Появление в Европе новейшего истребителя, оснащенного самыми современными системами, поможет альянсу поддерживать фундаментальные суверенные права всех стран".сообщил: "ВВС США впервые направили два истребителя F-35 в Эстонию, которая имеет общую границу с Россией протяженностью около 320 километров… Это позволит задействовать истребители F-35A в ознакомительных занятиях по освоению новой техники на Европейском театре и одновременно уверить союзников и партнеров в приверженности США делу мира и стабильности в регионе".
ВВС США планируют развернуть F-35 в Европе на постоянной основе в 2020 году, а пока новейшие истребители переброшены в Европу на несколько недель — для участия в совместных учениях с другими самолетами США и НАТО.
И все же: для чего американские F-35 появились на эстонской авиабазе, в 200 километрах от российской границы?
У порога или на пороге войны
Передислокация F-35 производится в рамках программы НАТО "Инициатива по обеспечению безопасности Европы" (European Reassurance Initiative), которая запущена три года назад и уже приобрела зловещие очертания.самолеты прибыли в Эстонию не для мирных состязаний с российским истребителем Су-35, а для "проецирования силы" и наращивания продаж американского оружия в Европе.
Пентагон называет развертывание F-35 "важной вехой", но даже западные СМИ видят в этом провокацию. Американское издание Washington Examiner сообщает: "F-35 у порога Путина", британский таблоид The Sun радикальнее: "F-35 приземляется на пороге Владимира Путина". Старейший журнал США The Nation дополняет: "Безосновательные в основном обвинения в адрес Кремля в разжигании всевозможных кризисов, от Вашингтона и Европы до Сирии, Украины и Афганистана, увеличивают вероятность российско-американской войны".на мировой арене. Инструменты и методы противостояния выглядят однообразно.
Возможно, для нормализации военно-политической ситуации следует взаимообразно развернуть российские новейшие истребители на Кубе или в одной из стран Латинской Америки? Для чего-то же состоялись вчера в Москве встречи руководства Минобороны России с коллегами из Парагвая, Никарагуа и Бразилии.
Продвижение в мире
Новейший символ американской исключительности — истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35 эксплуатируются с 2012 года, но выпускаются мелкими сериями. В планах компании-производителя и партнеров — строительство 3000 машин.
Первое зарубежное развертывание истребителей F-35 состоялось 18 января 2017 года в Азии, на японской авиабазе Ивакуни.
Компания Lockheed Martin также заключила контракт на 450 миллионов долларов с Южной Кореей, то есть Сеул получит три истребителя F-35.
Минобороны США планирует закупить в 2017 году 63 истребителя F-35 и в течение нескольких десятков лет довести их общее количество до 2,5 тысячи. Программа оценивается в 379 миллиардов долларов, то есть на внутреннем рынке цена одного истребителя превышает 151 миллион долларов (в полтора раза дороже израильских F-35). И неслучайно Дональд Трамп принуждает руководство Lockheed Martin к снижению цены истребителя, который должен стать основой тактической авиации США.
Плохая репутация
Lockheed Martin F-35 Lightning II — целое семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения: наземный истребитель для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, палубный истребитель для ВМС США.истребитель F-22 превосходит F-35 по предельной высоте полета и крейсерской скорости (более 1,8 Маха и 1,6 Маха соответственно), маневренности и угловой скорости разворота. А главные проблемы — несовершенное программное обеспечение, чрезвычайно дорогая эксплуатация и видимость "невидимки" F-35 российскими средствами ПВО.
Перспективы доработки истребителя американцы уже оценили: "На год дольше, на миллиард дороже". Вместе с США "пролетели" Италия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Канада и Турция, которые также финансировали программу "единого ударного истребителя".
Американское аналитическое издание The National Interest признает, что "сравнительно медленные F-35" могут вступить в бой с "превосходящим по характеристикам противником", и более того:"Пилот F-35 должен любой ценой избегать ближнего боя", следовательно, F-35 не по силам завоевать превосходство в воздухе.
Журнал National Review называет F-35 одним из самых больших провалов в истории американской авиационной промышленности. Итальянскому изданию L'Opinione F-35 напоминает "игру в русскую рулетку".
Между тем напомним: лучшим истребителем в мире признан российский ПАК ФА. Очевидно, Пентагону не следует устраивать "танец с саблями" в Прибалтике — во избежание технологического унижения и потерь, причем не только репутационных.