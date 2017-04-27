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Зачем "к порогу России" пригнали американские истребители F-35

17:2627.04.2017
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© AP PhotoИстребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II на на авиабазе Эмари под Таллином. 25 апреля 2017 годаИстребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II на на авиабазе Эмари под Таллином. 25 апреля 2017 года
© AP Photo

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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Удар США по базе в Сирии создал угрозу для российских военных, заявил Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил вчера, что патрулирование самолетами НАТО воздушного пространства Прибалтики является угрозой международной безопасности, и подчеркнул, что эта деятельность стала составной частью "зоны ограничения доступа", охватывающей Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря.

Два новейших американских истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 Lightning II днем ранее приземлились на авиабазе Эмари под Таллином.

Появление F-35 в Эстонии не анонсировалось — и потому выглядит преднамеренным актом, направленным на обострение отношений с Россией. Впрочем, это уже не впервые.

Прибытие F-35 для Эстонии оказалось настолько значимым, что на авиабазе Эмари два истребителя и самолет-заправщик KC-135 встречал лично министр обороны республики Маргус Цахкна, который заявил: "Появление в Европе новейшего истребителя, оснащенного самыми современными системами, поможет альянсу поддерживать фундаментальные суверенные права всех стран".

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Сомов
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Опрос: две трети россиян видят в НАТО угрозу
"Голос Америки" сообщил: "ВВС США впервые направили два истребителя F-35 в Эстонию, которая имеет общую границу с Россией протяженностью около 320 километров… Это позволит задействовать истребители F-35A в ознакомительных занятиях по освоению новой техники на Европейском театре и одновременно уверить союзников и партнеров в приверженности США делу мира и стабильности в регионе".

ВВС США планируют развернуть F-35 в Европе на постоянной основе в 2020 году, а пока новейшие истребители переброшены в Европу на несколько недель — для участия в совместных учениях с другими самолетами США и НАТО.

И все же: для чего американские F-35 появились на эстонской авиабазе, в 200 километрах от российской границы?

© AP PhotoИстребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II на на авиабазе Эмари под Таллином. 25 апреля 2017 года
© AP Photo
Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II на на авиабазе Эмари под Таллином. 25 апреля 2017 года

У порога или на пороге войны

Передислокация F-35 производится в рамках программы НАТО "Инициатива по обеспечению безопасности Европы" (European Reassurance Initiative), которая запущена три года назад и уже приобрела зловещие очертания.

Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
© AP Photo / Rick Bowmer
Весны не будет. В Эстонию вместо уток прилетели F-35
Истребитель F-35 — многофункциональная боевая машина, способная нести на борту ядерное оружие. Можно предположить, что эти самолеты прибыли в Эстонию не для мирных состязаний с российским истребителем Су-35, а для "проецирования силы" и наращивания продаж американского оружия в Европе.

Пентагон называет развертывание F-35 "важной вехой", но даже западные СМИ видят в этом провокацию. Американское издание Washington Examiner сообщает: "F-35 у порога Путина", британский таблоид The Sun радикальнее: "F-35 приземляется на пороге Владимира Путина". Старейший журнал США The Nation дополняет: "Безосновательные в основном обвинения в адрес Кремля в разжигании всевозможных кризисов, от Вашингтона и Европы до Сирии, Украины и Афганистана, увеличивают вероятность российско-американской войны".

Многоцелевой истребитель ВВС США F-22 Raptor
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
Эксперт: против американских F-22 и F-35 есть российское "противоядие"
Президент США Дональд Трамп 24 апреля на встрече с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом и Джоном Маккейном заявил о намерении противостоять росту влияния России и президента Владимира Путина на мировой арене. Инструменты и методы противостояния выглядят однообразно.

Возможно, для нормализации военно-политической ситуации следует взаимообразно развернуть российские новейшие истребители на Кубе или в одной из стран Латинской Америки? Для чего-то же состоялись вчера в Москве встречи руководства Минобороны России с коллегами из Парагвая, Никарагуа и Бразилии.

Продвижение в мире

Новейший символ американской исключительности — истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35 эксплуатируются с 2012 года, но выпускаются мелкими сериями. В планах компании-производителя и партнеров — строительство 3000 машин.

Первое зарубежное развертывание истребителей F-35 состоялось 18 января 2017 года в Азии, на японской авиабазе Ивакуни.

Истребитель F-35
© Фото : public domain
Израильские ВВС получили еще три истребителя пятого поколения F-35
На Ближнем Востоке первым обладателем американских истребителей пятого поколения в 2016 году стал Израиль (два F-35 по 100 миллионов долларов из партии в 50 машин). В минувший понедельник израильские ВВС получили еще три истребителя F-35, и авиабаза Неватим располагает теперь пятью такими машинами из 50 заказанных. Довести истребители F-35 до состояния готовности к боевому применению здесь планируют к концу 2017 года. Израильские F-35I отличаются от американских электроникой, различными системами наведения и вооружением израильского производства — ракетами Stunner, Spice-1000, Python-5, Derby.

Компания Lockheed Martin также заключила контракт на 450 миллионов долларов с Южной Кореей, то есть Сеул получит три истребителя F-35.

Минобороны США планирует закупить в 2017 году 63 истребителя F-35 и в течение нескольких десятков лет довести их общее количество до 2,5 тысячи. Программа оценивается в 379 миллиардов долларов, то есть на внутреннем рынке цена одного истребителя превышает 151 миллион долларов (в полтора раза дороже израильских F-35). И неслучайно Дональд Трамп принуждает руководство Lockheed Martin к снижению цены истребителя, который должен стать основой тактической авиации США.

© AP Photo / LM OtteroИстребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35
© AP Photo / LM Ottero
Истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35

Плохая репутация

Lockheed Martin F-35 Lightning II — целое семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения: наземный истребитель для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, палубный истребитель для ВМС США.

Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II. Архивное Фото.
© Flickr / Day Donaldson
На год дольше, на миллиард дороже: в США оценили перспективы доработки F-35
Семейство выглядит солидно, однако к машине изначально предъявлялись столь противоречивые требования, что создатели и самолет начали конфликтовать с законами физики и аэродинамики. К примеру, ранее созданный многоцелевой истребитель F-22 превосходит F-35 по предельной высоте полета и крейсерской скорости (более 1,8 Маха и 1,6 Маха соответственно), маневренности и угловой скорости разворота. А главные проблемы — несовершенное программное обеспечение, чрезвычайно дорогая эксплуатация и видимость "невидимки" F-35 российскими средствами ПВО.

Перспективы доработки истребителя американцы уже оценили: "На год дольше, на миллиард дороже". Вместе с США "пролетели" Италия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Канада и Турция, которые также финансировали программу "единого ударного истребителя".

Американское аналитическое издание The National Interest признает, что "сравнительно медленные F-35" могут вступить в бой с "превосходящим по характеристикам противником", и более того:"Пилот F-35 должен любой ценой избегать ближнего боя", следовательно, F-35 не по силам завоевать превосходство в воздухе.

© РИА Новости . Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИстребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II на Международном авиационно-космическом салоне "Фарнборо-2014"
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II на Международном авиационно-космическом салоне "Фарнборо-2014"

Журнал National Review называет F-35 одним из самых больших провалов в истории американской авиационной промышленности. Итальянскому изданию L'Opinione F-35 напоминает "игру в русскую рулетку".

Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
© Flickr / US Air Force
На тебе чудо. США нашли, кому "сплавить" F-35
Однако маркетинг — совсем другая история. Неудачу американского ВПК можно компенсировать ростом продаж истребителя F-35 в Европе и на других континентах, для того и существуют союзники.

Между тем напомним: лучшим истребителем в мире признан российский ПАК ФА. Очевидно, Пентагону не следует устраивать "танец с саблями" в Прибалтике — во избежание технологического унижения и потерь, причем не только репутационных.

 

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