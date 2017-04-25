В Эстонию прибыли новейшие американские истребители F-35A

ТАЛЛИН, 25 апр — РИА Новости, Николай Адашкевич. Два новейших многофункциональных американских истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning II, изготовленные с применением технологий малозаметности, во вторник приземлились на авиабазе Эмари под Таллином, сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.

"Два истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning II, а также самолет-заправщик KC-135 во вторник приземлились на авиабазе Эмари. Прибывших летчиков встречал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна", — говорится в сообщении.

Самолеты-невидимки перебрасываются в Европу на несколько недель для участия в совместных тренировочных полетах с другими военными самолетами США и НАТО. Ранее ВВС США сообщали о намерении развернуть в Европе эти новейшие самолеты на постоянной основе в начале 2020 года. О возможности задействовать F-35 на некоторое время в охране воздушных границ стран Балтии сообщил летом прошлого года американский генерал Герберт Карлайл в выступлении перед конгрессом.

Первые истребители F-35A прибыли в Европу 15 апреля и разместились на авиабазе Лейкенхит в Великобритании. Самолеты вылетели в Европу с базы ВВС США Хилл в штате Юта.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.