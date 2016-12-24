Глава Lockheed Martin пообещала Трампу снизить цену истребителя F-35

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Генеральный директор американской авиастроительной компании Lockheed Martin Corp Мэрилин Хьюсон заявила избранному президенту США Дональду Трампу, что обязуется снизить стоимость истребителей F-35.
LM CEO just had a good conversation with @RealDonaldTrump… she personally committed to drive down the cost of the F-35! pic.twitter.com/K2aK7pW07f— Lockheed Martin (@LockheedMartin) 23 декабря 2016 г.
"У меня был очень хороший разговор с избранным президентом Дональдом Трампом, и я заверила его, что я ясно и четко услышала его послание уменьшить стоимость F-35. Я даю ему личное обязательство решительно снизить цену", — говорится в заявлении Хьюсон, размещенном в микроблоге компании в Twitter.
Ранее Трамп раскритиковал высокую стоимость малозаметных многофункциональных истребителей F-35. Программа F-35, которую осуществляет корпорация Lockheed Martin, обошлась налогоплательщикам примерно в 400 миллиардов долларов.