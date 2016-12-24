Глава Lockheed Martin пообещала Трампу снизить цену истребителя F-35

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Генеральный директор американской авиастроительной компании Lockheed Martin Corp Мэрилин Хьюсон заявила избранному президенту США Дональду Трампу, что обязуется снизить стоимость истребителей F-35.

LM CEO just had a good conversation with @RealDonaldTrump… she personally committed to drive down the cost of the F-35! pic.twitter.com/K2aK7pW07f — Lockheed Martin (@LockheedMartin) 23 декабря 2016 г.

"У меня был очень хороший разговор с избранным президентом Дональдом Трампом, и я заверила его, что я ясно и четко услышала его послание уменьшить стоимость F-35. Я даю ему личное обязательство решительно снизить цену", — говорится в заявлении Хьюсон, размещенном в микроблоге компании в Twitter.

Она добавила, что осведомлена о том, что Трамп хочет, чтобы "США обладали самым высоким военным потенциалом при меньших расходах налогоплательщиков". По ее словам, Lockheed Martin Corp "готова предоставить это".

Ранее Трамп раскритиковал высокую стоимость малозаметных многофункциональных истребителей F-35. Программа F-35, которую осуществляет корпорация Lockheed Martin, обошлась налогоплательщикам примерно в 400 миллиардов долларов.