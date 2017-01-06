National Review: пришло время покончить с "бесперспективным" F-35

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 стал одним из самых больших провалов в истории американской авиационной промышленности; избранному президенту необходимо как можно скорее покончить с "бесперспективной" программой, убежден обозреватель The National Review, инженер Майк Фреденбург.

Специалист уверен: "В F-35 уже нельзя ничего исправить". По мнению автора, серьезные инженерные ошибки были допущены еще на этапе проектирования самолета и подобного рода "огрехи" не поддаются корректировке.

В первую очередь автор указывает на нерациональный подход инженеров компании "Локхид-Мартин" к проблеме снижения массы самолета. По утверждению Фреденбурга, разработчики "облегчили" F-35 за счет демонтажа необходимого вооружения и упрощения системы обеспечения безопасности полетов. В итоге, "перспективному истребителю придется избегать столкновения с противником и осуществлять боевые задачи в сопровождении других самолетов"

Более того, выполненные из особого сплава алюминия элементы конструкции F-35 просто не выдерживают высоких перегрузок.

Серьезной проблемой, по словам обозревателя, также является нестабильная работа двигательной установки и постоянные неполадки в системе охлаждения.

"Пришло время взглянуть правде в глаза: из-за роковых ошибок, допущенных в ходе проектирования самолета 20 лет назад, F-35 будет вечно страдать от "проблем с весом" и перегрева. Таким образом, в рамках этой программы мы никогда не получим надежного, недорогого самолета", — пишет Фреденбург.

В заключение автор призывает избранного президента отказаться от убыточной программы и "спасти деньги американских налогоплательщиков" от "бесперспективного" проекта стоимостью в 1,5 триллиона долларов.