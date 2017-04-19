Зачем Запад анализирует варианты войны с Россией

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

На фоне маневров НАТО Summer Shield в Латвии с отработкой задач противодействия оружию массового поражения эксперты американского исследовательского центра RAND в начале недели призвали Минобороны США оценить, насколько эффективно НАТО может подавить средства российской противоракетной обороны в Калининграде.

Американское издание Washington Examiner 16 апреля сообщило : "США направляют в Европу истребители F-35 на фоне напряженных отношений с Россией <…> в рамках программы НАТО "Инициатива по обеспечению безопасности Европы".

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер на днях заявил, что настало время для жестких переговоров с Россией — в связи с ее поддержкой сирийского правительства и подрывными действиями в Европе.

Американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest 13 апреля рассказало о подготовке армии США к борьбе с российскими и китайскими вооружениями: "Налицо явный сдвиг в сторону готовности вести успешную борьбу с такими крупными и технологически развитыми противниками, как Россия или Китай".

Ранее американский журнал Foreign Policy отметил : "Армии США следует усвоить урок из поражения ВСУ под Дебальцево".

Не слишком ли много конкретики с Калининградом и Дебальцево? Не готовит ли Пентагон поход на Москву?

География конфликта

Западные эксперты в последнее время упорно и последовательно анализируют варианты войны США и НАТО с Россией. Преобладают сценарии, географически привязанные к Прибалтике, Сирии и Балканам.

Подробно излагает алгоритм начала войны между США и Россией в Сирии английская газета Daily Mail.

О возможной войне Запада с Россией в Сирии пишет The Washington Post: "Решительные действия Трампа были горячо одобрены как многими в Вашингтоне, так и союзниками Америки. Однако Москва — главный покровитель Асада — пришла в ярость… Чем шире будут цели администрации в Сирии, тем более уязвим будет Белый дом для давления, подталкивающего к эскалации".

Впрочем, недавний акт агрессии без санкции ООН — ракетный удар США по аэродрому в Сирии — свидетельство исторической преемственности. Госдеп США еще годом ранее призывал президента Барака Обаму бомбить правительственные войска Башара Асада, невзирая на размещение в Сирии группировки Воздушно-космических сил и кораблей ВМФ России.

Американское издание The National Interest отмечает: "Соединенные Штаты должны снизить степень вмешательства России на многих фронтах" и предлагает еще одно поле боя для США и России — Балканы.

По мнению большинства западных аналитиков, для России мирного пути развития не существует: "Если Путин выберет путь наименьшего сопротивления, то Балканы станут для него, по-видимому, наилучшим вариантом. Ряд мест он мог бы превратить в реальные очаги напряженности. Вот некоторые из важнейших проблем: противостояние Сербия — Хорватия — Косово, трудности в Македонии, сражения в Боснии и Герцеговине, неблагоприятная обстановка в Черном море". Однако для России обстановка в Черном море вполне благоприятна.

Норвежский информационный ресурс AldriMer.no в качестве наиболее вероятного ТВД выбирает Атлантику: "Весь Атлантический флот может быть уничтожен" дюжиной российских ударных и стратегических подводных лодок. AldriMer.no бьет тревогу: "Русские вышли на совершенной иной технологический уровень, особенно в отношении ракет. Они добились технологического паритета с Соединенными Штатами. <…> Количество крылатых ракет на каждой подлодке в настоящее время очень велико. <…> НАТО должны сильно изменить свои представления о защите флотов".

Для чего общественное мнение благополучной и мирной Норвегии накачивают подобными ужастиками, можно только догадываться.

Выбор оружия

Дуэль "двух миров" на ядерных боеголовках рассматривается редко, хотя и в этом случае американское правительство намерено выжить . Чаще на Западе меряются возможностями обычных вооружений.

Наибольшую тревогу вызывают российские зенитные ракетные системы С-300, С-400 и С-500, которые могут эффективно действовать против американской авиации: "Россия испытала немало методов и средств, чтобы одержать верх над технологией малозаметности. <…> Эшелонированная и интегрированная система ПВО делает исключительно затратными (в плане личного состава и боевой техники. — Прим. ред.) атаки с применением самолетов четвертого поколения, таких как F/A-18E/F Super Hornet и F-16 Fighting Falcon. Однако <…> российской ПВО будет трудно справиться с самолетами-невидимками пятого поколения, такими как F-22 Raptor и единый ударный истребитель F-35".

© AP Photo/ Jose Luis Magana Истребитель F-22 Raptor на авиабазе ВВС США Эндрюс. Архивное фото

Последнее утверждение все же умозрительно. Если F-35 и F-22 не прилетят в Россию, эшелонированная ПВО им не угрожает.

Еще одна страшилка для западных обывателей — "суперистребитель шестого поколения МиГ-41", который придет на смену легендарному МиГ-31 (развивающему скорость в 2,83 Маха) и завоюет в небе все, что недозавоюет его "старший брат" Т-50 ПАК ФА (разработки ОКБ Сухого).

Действительно, группа из четырех истребителей-перехватчиков МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 километров, однако самолеты такого типа территории Соединенных Штатов и стран НАТО не угрожают. В отличие от " F-35 у порога Путина ".

А еще "США следует бояться реактивной артиллерии России", в особенности тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, которая одним залпом может уничтожить все на участке площадью 200 на 400 метров. К сожалению, издание The National Interest не разъясняет, в какой географической точке "следует бояться".

Американский интернет-журнал Defense One рассказывает о подготовке Пентагона к танковой войне с Россией. Информационный ресурс Inquisitr прямо предупреждает читателей о "почти гарантированной" масштабной конфронтации с Россией и приводит точку зрения высокопоставленных американских военных: третья мировая будет скоротечной и смертоносной, а текущие вооруженные конфликты дают армиям возможность испытать "оружие будущего".

И после этого "российская угроза ужасает Европу"? По прочтении подобных опусов может сложиться впечатление, что Запад просто мечтает о силовой конфронтации с Россией и всеми средствами пытается принудить ее к войне.

Вероятный ответ

Следует заметить, что Россия действительно может быть жесткой (к примеру, бомбить территории других стран), и это будет вынужденная мера. По информации главкомата Воздушно-космических сил, российская боевая авиация ориентирована на уничтожение средств нападения противника, включая носители высокоточного оружия на аэродромах, надводные корабли и подводные лодки. "Специфика геостратегического положения России состоит в том, что основную угрозу ее военной безопасности представляют группировки средств воздушно-космического нападения иностранных государств. Опыт военных конфликтов последних десятилетий показывает, что одной обороной задач войны не решить. Это характерно и для воздушно-космической сферы вооруженной борьбы", — заявил недавно заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Виктор Гумённый.

Очевидно, в случае внешней агрессии воздушно-космическая оборона России будет иметь активный наступательный характер. Приоритетными задачами станут подавление системы управления авиацией противника и "снижение эффективности применения орбитальной группировки космических аппаратов противника". И надо понимать, что первой высокотехнологичной жертвой большой войны станет GPS-навигация.

Воздушно-космические силы в ближайшее время примут на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс С-500, способный с земли поражать спутники противника. А без GPS-навигации "Томагавки" далеко не улетят.

Заметим, речь идет лишь о том, что действия России всегда будут равны противодействию США и НАТО.