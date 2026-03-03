Застрявшие на отдыхе. Как россияне выживают на курортах Ближнего Востока

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. С началом военной операции США и Израиля против Ирана безопасные прежде ОАЭ, Катар и Бахрейн оказались под обстрелом. Небо над регионом несколько дней было закрыто, десятки тысяч россиян не могли вылететь домой. Что с ними, как и когда им удастся вернуться, какие действия предпринимают туроператоры и авиационные власти — в материале РИА Новости.

Туристы переезжают в другие эмираты

"Сегодня спокойный день, только с утра что-то прогромыхало. Жизнь кажется обычной, работает транспорт, в районе Дубай Марина нет яхт, потому что закрыли не только аэропорт, но и море", — говорит туристка из Москвы Наталья С.

Очередей и ажиотажа в магазинах не наблюдается, товаров на полках хватает, паники нет, только на улицах стало не так многолюдно, подтвердил РИА Новости находящийся в ОАЭ популярный блогер и журналист из Узбекистана Кирилл Альтман.

Туристка Яна рассказала , что некоторые россияне переезжают в более спокойные эмираты — например, из Дубая в Абу-Даби. "Мы погуляли вчера, все тихо. Отдыхающие сидят в кафе, купаются, спокойно себя ведут", — отметила она.

В Шардже в понедельник жизнь тоже была размеренная. Магазины работают, рестораны и пляжи доступны для посещения, сказала еще одна путешественница.

В Дубае запрещены массовые мероприятия, а также купание на пляжах, поскольку они расположены со стороны атакующего страну Ирана, объясняет гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

Ситуация на Ближнем Востоке могла затронуть до 110 тысяч российских туристов, подсчитали в РСТ. От 50 до 100 тысяч (включая самостоятельных) находятся в ОАЭ, около тысячи — в Саудовской Аравии, около 900 — в Омане.

Примерно восемь тысяч россиян застряли в третьих странах, уточнили в АТОР. Аэропорты Ближнего Востока часто используют для стыковок при путешествиях в США, Европу, Азию, островам Индийского океана, а сейчас туристы вынуждены задержаться в местах отдыха. Тех, кто не вылетел, агенты пересаживают на другие рейсы — например, через Турцию или Китай.

Отели не для всех

Застрявшие туристы вынуждены продлевать пребывание в гостиницах. Положение отдыхающих зависит от расположения эмирата и того, приехали путешественники самостоятельно или по путевке.

Так, власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы запретили выселять отдыхающих, которые не могут улететь домой, и все расходы взяли на себя, объясняет Мурадян. "В Дубае письмо в отели передано в мягкой формулировке: объектам рекомендовано продлить проживание гостей на первоначальных условиях", — говорит эксперт.

Поэтому некоторые гостиницы требовали оплаты, которую в выходные не все агенты и операторы могли перевести. "Мы рекомендуем клиентам не выселяться и связаться с туроператорами, которые добиваются продления пребывания или предлагают переезд в другие гостиницы", — отмечает Мурадян.

О выселении туристов рассказал и представитель туроператора Khalidiyah Tourism. По словам главы компании Сирака Мурадяна, некоторым гостям пришлось спать на парковках при отелях, потому что в Дубае срабатывали сирены.

"Наши клиенты живут в гостинице, мы продляем им проживание до момента открытия воздушного пространства. Размещением занимаются и принимающие компании, и авиаперевозчики — на это брошены все силы", — объяснила руководитель отдела Ближнего Востока туроператора "Пакс" Татьяна Цабель.

"Если был оплачен пакетный тур, то компания занимается расселением путешественников, а если они сами бронировали отель, то решают вопросы по продлению проживания самостоятельно", — подтвердили в "Интуристе".

Туристы могут оплатить дальнейшее пребывание в гостинице или искать более дешевые варианты. Также можно обратиться за помощью к авиакомпании.

"Мы должны были улететь 28 февраля, рейс отменили, мы получили ваучеры у авиакомпании на проживание, заселились в отель, получаем питание. Ждем представителя Emirates для разъяснений на дальнейший срок", — рассказывает Маргарита из Санкт-Петербурга.

Поддержка путешественников

Некоторые страховые компании приняли решение продлить действие полисов до момента возвращения застрявших путешественников домой, отмечают в РСТ.

Кроме того, российские операторы — МТС, "Мегафон" и "Билайн" — сделали бесплатными звонки и интернет для соотечественников, находящихся в странах Ближнего Востока.

Роспотребнадзор консультирует путешественников и оказывает им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения их прав, сообщили в пресс-службе ведомства.

Авиасообщение восстанавливается

Застрявшие туристы начинают покидать страны Ближнего Востока: днем 2 марта вывозные рейсы улетели в Москву из Абу-Даби (Etihad) и Омана (Oman Air). Ожидается, что вечером самолеты арабских перевозчиков вывезут часть россиян из Дубая не только в столицу, но и в Новосибирск, Екатеринбург и Казань.

О времени отправления перевозчики сообщат клиентам дополнительно. "При бронировании авиабилета важно оставлять персональные данные, личный телефон, адрес электронной почты, чтобы авиакомпании, контактные центры или агенты могли связаться с пассажирами", — подчеркнул вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

После долгих задержек будет введена так называемая веерная система выполнения полетов, то есть в приоритете будут пассажиры и рейсы, которые не улетели раньше, говорит представитель РСТ. Хотя авиакомпании всегда могут поставить еще и дополнительные самолеты или лайнеры большей вместимости.

По данным АТОР, Emirates начнет летать в Россию с 4 марта, flydubai — с позднего вечера 2 марта. Etihad и Oman Air повторят вывозные рейсы 3 марта. Российские авиакомпании также готовятся к ограниченному возобновлению полетов на Ближний Восток.

Откуда можно улететь

Большинство аэропортов на Ближнем Востоке прекратили работу. Нельзя улететь из Катара, Бахрейна, Израиля, Ирака и Кувейта. Закрыты воздушные гавани в эмиратах Шарджа и Рас-эль-Хайма.

Зато лайнеры полетели из Абу-Даби и султаната Оман, причем как из столицы — Маската, так и из курортной Салалы на юге страны.

Не закрывала воздушное пространство Саудовская Аравия, функционируют ее гавани в Эр-Рияде, Джидде и Даммаме. Иордания с 2 марта ввела запрет на полеты с 18:00 до 9:00, но в светлое время суток аэропорт в Аммане отправляет самолеты.

Еще вариант — часть пути проделать по земле. Так, из Израиля можно выехать в Египет, добраться до международного аэропорта Шарм-еш-Шейха и улететь в Россию. Кроме того, можно покинуть Иран через пограничные пункты пропуска с Арменией и Азербайджаном.

Лететь или не лететь

Туристам, купившим путевки в страны Ближнего Востока с вылетом в ближайшие дни, эксперты не рекомендуют самостоятельно их аннулировать. Лучше ждать рекомендаций от турагентов, чтобы избежать штрафов.