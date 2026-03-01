https://ria.ru/20260301/egipet-2077711348.html
Группа россиян покинула Израиль
Группа россиян покинула Израиль - РИА Новости, 01.03.2026
Группа россиян покинула Израиль
Группа россиян покинула территорию Израиля и въехала в воскресенье в Египет через КПП в районе пограничного города Таба, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T18:42:00+03:00
2026-03-01T18:42:00+03:00
2026-03-01T18:42:00+03:00
в мире
израиль
египет
иордания
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
египет
иордания
Группа россиян покинула Израиль
