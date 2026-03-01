Рейтинг@Mail.ru
Группа россиян покинула Израиль - РИА Новости, 01.03.2026
18:42 01.03.2026
Группа россиян покинула Израиль
Группа россиян покинула территорию Израиля и въехала в воскресенье в Египет через КПП в районе пограничного города Таба, передает корреспондент РИА Новости.
в мире, израиль, египет, иордания, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Египет, Иордания, Военная операция США и Израиля против Ирана
Группа россиян покинула Израиль

Группа россиян покинула Израиль и въехала в Египет через КПП в городе Таба

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕгипет
Египет - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Египет. Архивное фото
ТАБА, 1 мар - РИА Новости. Группа россиян покинула территорию Израиля и въехала в воскресенье в Египет через КПП в районе пограничного города Таба, передает корреспондент РИА Новости.
Прибывшие из Израиля в Египет затем проследовали на автобусах в Шарм-эль-Шейх, где работает международный аэропорт.
Воздушное пространство Израиля остается закрытым с самого начала нынешней эскалации конфликта с Ираном. Посольство России в Израиле призвало россиян покидать страну через наземные переходы на границе с Иорданией и Египтом.
Минтуризма Израиля также советует иностранным гражданам, желающим покинуть территорию Израиля в условиях, когда отсутствует авиасообщение, выезжать через сухопутную границу с соседними арабскими странами - Египтом и Иорданией.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
