Emirates предоставила отель в Дубае после отмены рейса, рассказала туристка

ВОЛГОГРАД, 1 мар – РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Маргарита рассказала РИА Новости, что авиакомпания Emirates после отмены рейса предоставила туристам отель в Дубае.
Маргарита пояснила, что прилетела в Дубай на отдых с детьми 20 февраля, а 28-го собиралась улетать обратно в Санкт-Петербург, но рейс был отменен.
"Мы должны были улететь 28, февраля, ждали рейс, но его и все далее отменили, получили ваучеры у авиакомпании на проживание, заселились в отель, получаем питание, сегодня проживание продлили. Ждём представителя авиакомпании Emirates для разъяснений на дальнейший срок. В целом спокойно все, но, конечно, все хотят скорее попасть домой".
В субботу генконсульство РФ в Дубае сообщало, что призывает граждан соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.