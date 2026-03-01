Рейтинг@Mail.ru
18:58 01.03.2026
Emirates предоставила отель в Дубае после отмены рейса, рассказала туристка
Emirates предоставила отель в Дубае после отмены рейса, рассказала туристка
2026-03-01T18:58:00+03:00
2026-03-01T18:58:00+03:00
дубай
сша
санкт-петербург
emirates
военная операция сша и израиля против ирана
2026
1920
1920
true
дубай, сша, санкт-петербург, emirates, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, США, Санкт-Петербург, Emirates, Военная операция США и Израиля против Ирана
Самолет авиакомпании Emirates. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 1 мар – РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга Маргарита рассказала РИА Новости, что авиакомпания Emirates после отмены рейса предоставила туристам отель в Дубае.
Маргарита пояснила, что прилетела в Дубай на отдых с детьми 20 февраля, а 28-го собиралась улетать обратно в Санкт-Петербург, но рейс был отменен.
Россиянка столкнулась с проблемой снятия денег в Дубае
Вчера, 14:42
"Мы должны были улететь 28, февраля, ждали рейс, но его и все далее отменили, получили ваучеры у авиакомпании на проживание, заселились в отель, получаем питание, сегодня проживание продлили. Ждём представителя авиакомпании Emirates для разъяснений на дальнейший срок. В целом спокойно все, но, конечно, все хотят скорее попасть домой".
В субботу генконсульство РФ в Дубае сообщало, что призывает граждан соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Города мира. Дубай - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Жительница Дубая рассказала об отсутствии укрытий в городе
Вчера, 16:50
 
