Роспотребнадзор консультирует туристов из-за ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор консультирует потребителей туруслуг и оказывает им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения их прав в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, рассказали в пресс-службе ведомства.