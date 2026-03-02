Роспотребнадзор консультирует туристов из-за ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор консультирует потребителей туруслуг и оказывает им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения их прав в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, рассказали в пресс-службе ведомства.
"Территориальными органами Роспотребнадзора осуществляется подробное консультирование потребителей туристских услуг и оказание им содействия в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей", - сообщили журналистам в ведомстве.
Там уточнили, что все необходимые консультации можно получать через Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.